DIMENZIJE PROBLEMA GLOBALNOG ZAGREVANJA SU OGROMNE! Klimatolog objasnio kako pojedinac može da utiče na poboljšanje situacije

U vremenu kada nas muče brige o novcu, računima i uobičajeni životni izazovi nam okupiraju misli, zaboravljamo na najvažniji problem koji se tiče svih nas, a to su klimatske promene.

Da li nas u ne tako dalekoj budućnosti očekuju još vrelija leta i oštrije zime, da li smo prešli liniju nakon koje nema povratka i popravka ili za nas još uvek ima nade? O ovoj, zaista važnoj temi koja okupira čitav svet, razgovarali smo sa Goranom Pejanovićem, klimatologom.

- Ovo je šesti izveštaj, prvi je bio izdat 80ih godina. Celo jedno telo UN zaduženo je da prati globalno zagrevanje jer je u pitanju termička neravnoteža u klimatskom sistemu planete Zemlje. Više nam Sunca dolazi, nego što odlazi. Imamo efekat staklene bašte i gasovi unutar pokreću jedan proces zagrevanja. Kako se to dešava sa atmosferom imamo i zagrevanje okeana. Globalno je temperatura porasla za 1 stepen, a temperatura okeana za 0.5. Imamo i gubitak refleksivnosti planete Zemlje, led zauzima sve manju površinu, tako da Sunce ima sve više značaja. Nas klimatologe je pored Grčke najviše šokirao požar u Kanadi. U Kanadi je izmerena temperatura od 49 stepeni. Ovo je globalni problem, jer svi koriste i dalje energiju na ugalj, naftu ili gas a potrebno je preći na to da crpimo energiju iz Sunca. Vrlo je malo do nas kao do pojedinca, eventualno više možemo da koristimo bicikle nego automobile, da manje bacamo hranu, da se vodi računa o energetskoj efikasnosti. Dimenzija problema globalnog zagrevanja je velika i treba da imamo svest o tome - rekao je Pejanović.

