NA KORAK DO CRVENE LINIJE: Korona brojke ne prestaju da rastu, pred Kriznim štabom 4 VAŽNA PITANJA

Srbija je na korak od probijanja psihološke granice od 1.000 novozaraženih korona virusom na dnevnom nivou, koja je označena i kao crvena linija nakon koje moraju da se donesu nove strože mere, a najave sednice Kriznog štaba "nema ni na vidiku"

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je "da se naredne sedmice mogu očekivati četvorocifreni brojevi novozaraženih i da je jasno da bi trebalo doneti vrlo ozbiljne restriktivne mere". Međutim...

- Nisam siguran da će do toga doći, ali sam siguran da će medicinski deo Kriznog štaba na tome insistirati. Jasno je da bi moralo da dođe do restrikcije radnog vremena pre svega kada je noćni život u pitanju - rekao je on za TV Prva.

Ono što je u ovom trenutku potpuno jasno je da bi članovi Kriznog štaba, kako oni iz medicinskog, tako i oni iz političkog dela, pod hitno morali da pruže odgovore na četiri goruće teme.

1. NOVE MERE

Prof. dr Branislav Tiodorović je u nekoliko navrata jasno rekao da "kada se pređe granica od 500 zaraženih na dan mora da se počne planiranje novih mera, a čim dođemo do 1.000 moraju odmah da se primenjuju".

Epidemiolozi nemaju dilemu da bi pre svega trebalo ograničiti radno vreme kafića, restorana i svih drugih ugostitelsjkih objekata i to do 22 sata ili ponoći. Dakle, ne bi mogli da rade noćni klubovi, ali ni splavovi na kojima su žurke tokom cele noći.

Druga stavka je ograničavanje broja ljudi na organizovanim okupljanjima poput svadbi i drugih vrsta proslava. Trenutno je dozvoljeno do 500, a predlog je da ubuduće bude do 200, pa čak i samo do 50.

2. VAKCINACIJA

Proces imunizacije u Srbiji je skoro potpuno stao. U našoj zemlji je vakcinisano nešto manje od 2,8 miliona ljudi, odnosno nešto više od 50 odsto punoletne populacije, ali i tek oko 40 odsto svih stanovnika naše zemlje.

I poslednjih meseci ni makac! Krizni štab bi morao da donese bilo kakvu odluku, uz pomoć Vlade Srbije, kako bi se ponovo pokrenula vakcinacija, posebno medu mladima od 18 do 30 godina, ali i da otvoreno, kolektiv no i pojedinačno, pozovu na masovno cepljenje dece. I da u tome učestvuju svi, od Kriznog štaba, "Batuta" Ministarstva zdravlja, naših najuglednijih pedijatara...

foto: Shutterstock

Oni moraju da predlože mere kako bi se aktivirala vakcinacija, od davanja svojevrsnih povlastica vakcinisanima kao što je slučaj u skoro svim evropskim ze mljama (ulaz na stadione, diskoteke...), do najavljenih nagradnih igara, dodatnih ispitnih rokova za studente...

Takođe, neophodno je izaći i sa jasnom strategijom za treću dozu vakcine pošto je pojedinim građanima prošlo više od šest meseci od revakcinacije i nemaju više antitela. Da jasno kažu ko, kad i koju vakcinu treba da primi, ili u suprotnom da isto tako javno kažu da za trećom dozom nema potrebe.

3. ŠKOLA

Možda i najaktuelnija tema, s obzirom na to da je do početka školske godine ostalo tek nešto više od dve nedelje. Krizni štab mora da izađe sa zvaničnom preporukom da li će đaci od 1. septembra ići normalno u školu ili će ponovo pribeći onlajn ili kombinovanom modelu.

Sve opcije, sve ideje i svi različiti stavovi koji su obelodanjeni proteklih dana moraju da budu razmatrani i da se donese zaključak kako bi se za povratak u škole na najbolji način pripremili đaci, ali i roditelji i nastavnici. Da li će đaci biti u učionicama, da li će odeljenja biti podeljena, da li će svi morati non-stop da nose maske, da li će časovi trajati 30 ili 45 minuta, da li će biti onlajn predavanja...

4. FESTIVALI

Danas startuje Sabor u Guči, baš kao i glavni program Nišvila u Nišu i takmičenje za Prvu harmoniku Srbije u Sokobanji. A zatim slede Bir fest u Beogradu (prva zvezda Goran Bregović), Roštiljijada u Leskovcu (nastupaju izmedu ostalih Ceca, Zorica Brunclik, Ana Bekuta...) i mnoge druge manifestacije koje će na jednom mestu okupljati više desetina hiljada ljudi.

Festivali koji su već odobreni teško da će da se ukidaju, ali će biti zaoštreno poštovanje onoga što je neophodno da bi se njima prisustvovalo - najavio je dr Predrag Kon.

Obavezna vakcinacija za medicinske radnike

Upitan da li je realno da u Srbiji bude uvedena obavezna vakcinacija, prof. Branislav Tiodorović je rekao "da su svi u medicinskom delu Kriznog štaba saglasni da svi zdravstveni radnici i servisi u okviru zdravstva budu vakcinisani". Obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike već su uvele Francuska, Italija, a uskoro će Nemačka, SAD...

Tiodorović: Đaci u Beogradu mogu normalno u školu

"Radna grupa sastavljena od eksperata iz Instituta Batut i iz Ministarstva zdravlja pripremila je predlog za škole i on će verovatno biti brzo i na dnevnom redu Kriznog štaba.

- Nastava će se se razlikovati od sredine do sredine. Tamo gde je dobro obavljena vakcinacija deca mogu regularno da idu u školu. Prva četiri razreda će ići normalno u školu. Stariji razredi će se prilagođavati epidemiološkoj situaciji - rekao je prof. Branislav Tiodorović za Juronjuz. On je napomenuo "da u sredinama gde je više od 60 ili 70 odsto imunizovanih - Beograd, Niš, Bosilegrad, Priboj - deca mogu regularno da idu u školu".

Podsetimo, u prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 11.413 građana, a 983 njih je novozaraženo.

Preminuo je jedan pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 23 obolelih.

(Kurir.rs/Blic)