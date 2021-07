DR KON UPOZORAVA: Imaćemo ponovo četvorocifren broj zaraženih dnevno! Za uvođenje novih mera ne možemo da zanemarimo 2 činjenice

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa epidemiolog dr Predrag Kon rekao je danas da sada imamo pogoršanje epidemiološke situacije, te da će broj novozaraženih i dalje da raste, zahvatiće i avgust.

- Početak školske godine je isto nešto što je jako bitno, ako nemamo vakcinisanost kako treba pitanje je kako će se i to obavljati. Ne možete da zanemarite činjenicu da postoji vakcina koja se može davati starijima od 12 godina i da je ona opšte preporučena. Čitav život nam zavisi od vakcinacije - naglasio je epidemiolog.

Opuštanje ljudi i nepoštovanje mera

- Sada je više od 300 ljudi hospitalizovano i svako razmišlja "neće to mene", ne prihvataju nove informacije, to je klasično zabijanje glave u pesak, posebno mladi. Ono što je sa druge strane činjenica jeste da imamo veliki broj imunih ali ima i izmene virusa. To vidimo i u Izraelu gde obolevaju i imunizovani, ali nemaju teške forme bolesti. Izrael se jasno objašnjava jer je veći broj vakcinisanih pa u ukupnom broju zaraženih bude sve više zaraženih i onih koji su vakcinisani jer tu dolazi i do proboja imuniteta - objasnio je dr Kon za TV Pink.

Treća doza

- Šest meseci je minimum koji treba da prođe da bi se primila treća doza. O tome ćemo govoriti na Kriznom štabu. Preporuka je vezana za vakcine koje su na bazi RNK, to su Fajzer i Modernina vakcina, to su vakcine koje su do sada najviše ispitane i objavljeni rezultati istraživanja. Za bilo koju da je primljena do sada, kao treća doza se preporučuje neka od ove dve. Ovo govorim na osnovu onoga što sam čitao, nismo imali sastanak niti konsultacije - rekao je dr Kon.

Raste broj zaraženih

Doktor Kon je govorio i o porastu broja novozaraženih i rekao da prirodni tok uspona postoji i da ide do osam nedelja.

- Uspon je počeo poslednje nedelje juna i trajaće sve do avgusta. Ne treba zaboraviti činjenicu da imamo vakcinisane ali i da se u septembru formiraju kolektivi, a imamo i povratak sa letovanja, sve će to uticati na prirodni tok epidemije. Da nemamo vakcinisane najveći skok bi bio sada. Ne počinje istovremeno porast u svim zemljama, upoređujete sa njihovim merama, obuhvatom vakcinisanih i procenjujete šta može da se očekuje - rekao je dr Kon.

Naglasio je da će u Srbiji korona brojke ponovo biti četvorocifrene.

- Sasvim je jasno da će kod nas doći do četvorocifrenih brojeva dnevno, to je potpuno jasno. Samo je očigledno jedna prisutnost mirne situacije u toku leta jer su brojevi prilično mali i ne vidi se popunjenost bolnica. Ne doživljava niko ono što može da se očekuje i da se dešava. Izgubljeno je vreme od mesec i po dana za vakcinaciju, ne radi se kada ide uspon jer tada i sama vakcinacija predstavlja rizik za zaražavnaje. Vakcinacija se najuspešnije sprovodi onda kada je sve mirno, a mi smo taj trenutak ispustili - rekao je dr Kon.

Dodao je i da pik zavisi od od vakcinacije.

- Direktno obuhvat vakcinacije zavisi koliko će talas biti visok ili zaravnjen, tu nema razmišljanja. Ono što su zablude učinile i odnos prema vakcinama poslednjih desetinu godina i više od toga, učinio je da je stvorio jedno potpuno lažano uverenje da je manja opasnost od korone nego od vakcine - istakao je dr Kon.

Dodao je da su sada novozaraženi većinom nevakcinisani, "kod nas je malo onih koji su vakcinisani da su se zarazili."

O novim merama

- Kada se govori o merama koje dolaze na dnevni red ne možete zanemariti činjenicu da se povećavaju brojevi to je jedna stvar, druga je da ne možete zanemariti činjenicu da postoje zaštićeni ljudi koji su vakcinisani i ne možete potpuno zatvarati kao na početku jer je to nelogično. Javno zdravlje, svi oni koji se bave čuvanjem narodnog zdravlja, početkom aprila su rekli da se veliki skupovi mogu održavati samo sa zaštićenim ljudima. Pojavljuju se zablude koje moraju da se preseku jedna od njih je da to utiče na sposobnost rađanja to je jedna laž koja se provlači stolećima, da je ista priča isti model neprekidno - rekao je epidemiolog.

Povlastice za vakcinisane?

Po tom pitanju imamo određene stavove koji su izrečeni. Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba smo bili jasni još u martu, da je vakcinacija zdravstvenih radnika obavezna, objasnili smo jasno kako mogu da se organizuju skupovi i da budu samo sa zaštićenim ljudima. Jasno je da u interesu javnog zdravlja odvajanje onih koji su bezbedni u odnosu na one koji nisu. Stimulacija je dozvoljena i vidi se da se to iz zemlje u zemlju sve više potencira. Ne sumnjam da će slično biti i kod nas, samo su jasni principi, bilo kakva druga logika ne postoji. Ne možemo da se ponašamo kao da nema vakcine i da zatvaramo sve, a ima ljudi koji su vakcinisani i koji mogu da rade. Moraju i jedni i drugi to da shvate - zaključio je dr Kon.

(Kurir.rs/Pink)