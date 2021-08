RHMZ UPOZORAVA NA VRUĆINE: Upaljen narandžasti meteo alarm, ali stiže zahlađenje! Ovaj grad će danas biti najtopliji u Srbiji

Na području Srbije u nedelјu i ponedelјak biće veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni, upozorio je rano jutros RHMZ.

U utorak će se samo na jugu, jugoistoku i istoku zemlјe zadržati toplo, sa temperaturom oko 36 stepeni. U utorak stiže zahlađenje ponegde sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, do kraja dana proširiće se na veći deo zemlјe, najavljeno je na sajtu RHMZ.

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa temperaturom do 37 stepeni. Duvaće slab, promenljiv vetar, krajem dana jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 22 stepena Celzijusa, najviša od 35 do 37 stepeni.

Zbog visokih temperatura na teritoriji cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm.

U Beogradu će biti veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 36 stepeni Celzijusa, dok će se jutarnja temperatura kretati od 18 do 22 stepena. Duvaće slab promenljiv vetar, krajem dana juogoistočni.

Prema prognozi RHMZ, danas će najtopliji grad u Srbiji biti Loznica sa 37 stepeni.

Biometeorološka prognoza Očekivane relativno povolјne biometeorološke prilike i termički uslovi mogu doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika, izuzev srčanih. Od meteoropatskih reakcija moguće su nesanica, nervoza i uznemirenost u blagoj formi. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti.

