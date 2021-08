JAJA ZARADIMO ZA DVA MINUTA, A ZA KILO ČOKOLADE MORAMO DA RADIMO DVA SATA: Ovo je najtačnija statistika kupovne moći Srba

Poredeći odnos potrošačkih cena i prosečnih plata, statistika kupovne moći pokazuje da je građanima Srbije za kupovinu jednog jajeta u maju bilo potrebno dva minuta radnog vremena, dok se kilogram krompira zaradi za devet, a šećera za 10 minuta. Za kilogram čokolade bilo je potrebno raditi dva sata i 40 minuta, za mašinu za veš devet dana i 10 časova, dok se automobil "škoda fabija" može otplatiti nakon godinu i po dana rada, pokazao je najnoviji izveštaj Ministarstva trgovine o kupovnoj moći stanovništva za maj.

Naime, prosečna potrošačka korpa za maj 2021. iznosila je 76.184,63 dinara i veća je od prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 360 dinara (0,5 odsto), dok je u odnosu na maj 2020. veća za 4,6 odsto. Minimalna potrošačka korpa je u maju ove godine iznosila 39.278,58 dinara i veća je za 287 dinara od minimalne potrošačke korpe iz prethodnog meseca (0,7 odsto), dok je u odnosu na maj 2020. veća za 3,6 odsto. Istovremeno su, međutim, rasle i plate, pri čemu je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) u maju iznosila 65.025 dinara i u odnosu na isti mesec 2020. nominalno je veća za 10,4 odsto, odnosno za 6,6 odsto realno. Za pokriće prosečne potrošačke korpe u maju bilo je potrebno 1,17 prosečnih zarada, a za pokriće minimalne korpe bilo je dovoljno 0,6 prosečnih zarada.

- Posmatrano po gradovima, u maju 2021. kupovnu moć iznad proseka Republike Srbije imali su Beograd, Kragujevac, Smederevo i Novi Sad. U ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće prosečne potrošačke korpe - navedeno je u izveštaju.đ

Nije mirovala ni inflacija, tako da su potrošačke cene u maju povećane za 3,6 odsto u odnosu na istim mesec prethodne godine. A kao i u proteklom periodu, najveći deo potrošačke korpe u Srbiji ide na hranu i bezalkoholna pića - 28.450.82 dinara (37,34%), zatim na stanovanje, vodu, struju, gas i druga goriva - 15.364,9 dinara (20,17%), pa na alkoholna pića i duvan - 7.239,31 dinar (9,5%). Najmanje mesečnog budžeta tročlane porodice u Srbiji ode na obrazovanje - tek 487,56 dinara, dok u restoranima ili hotelima ostave oko 870 dinara mesečno.

Rast cena i potrošačke korpe zabrinuo je potrošače, a Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), ističe za Kurir da potrošači pokazuju nezadovoljstvo zbog poskupljenja, i to s punim pravom. - Država mora da kontroliše i da utiče na cenu osnovnih životnih namirnica. Posle pandemije manja je ponuda, a potražnja veća, što je dovelo do rasta cena ulja, brašna, suncokreta, kukuruza, mesa... S druge strane, ove godine su povrće i voće preskupo. Imamo primer paradajza, koji trenutno u prodavnicama košta i do 150 dinara, a u Leskovcu su proizvođači isti taj paradajz bacali jer nemaju kome da prodaju - kaže Papović. On smatra da će trgovci moći da dižu cene sve do onog momenta dokle je narod spreman da ih plaća:

- Pitam se šta li će trgovci raditi sa povrćem za zimnicu koje ne uspeju da prodaju upravo zbog toga jer su im cene previsoke. U jednom momentu taj rast mora da stane jer potrošači neće kupovati u onoj meri kao što je bilo dosad.

Aleksandar Stevanović Cene rastu do kraja godine Ekonomista Aleksandar Stevanović objašnjava za Kurir da su poskupljenja u Srbiji deo globalnog trenda jer je i svetska inflacija skočila za skoro dva odsto. - Ono što je najviše uticalo na cene namirnica je pre svega poskupljenje goriva. Sve zavisi kakva situacija s koronom nas čeka na jesen, ali zbog oporavka privrede ovakva situacija će nas verovatno sačekati i naredne godine. Cene će rasti sigurno do kraja godine, međutim, ohrabruje to što su u poslednje vreme i plate i penzije u Srbiji dosta povećane - ocenio je Stevanović.

Potrebno radno vreme za kupovinu proizvoda Proizvod Količina Cena Vreme Kokošja jaja komad 14,57 2 min. Pšenično brašno kilogram 56,08 8 min. Krompir kilogram 61,22 9 min. Šećer, kristal kilogram 73,81 10 min. Kravlje mleko, pasterizovano litar 90,72 13 min. Jogurt litar 104,25 15 min. Jestivo ulje, suncokretovo litar 176,76 25 min. Limun kilogram 178,12 25 min. Svinjsko meso sa kostima kilogram 462,78 1 čas, 5 min. Mlečna čokolada kilogram 1.142,55 2 časa, 40 min. Kafa, mlevena kilogram 1.181,51 2 časa, 46 min. LCD televizor 32" komad 20.061,28 5 dana, 6 časova Mašina za pranje rublja komad 30.875,67 9 dana, 10 časova Škoda fabija, 1,2* komad 1.451.654,34 1 godina, 6 meseci

Struktura prosečne potrošačke korpe za maj za tročlano domaćinstvo Kategorija Iznos Procenat Hrana i bezalkoholna pića 28.450,82 37,34 Stanovanje, voda, struja, gas 15.364,90 20,17 Alkoholna pića i duvan 7.239,31 9,5 Transport 5.699,97 7,48 Rekreacija i kultura 4.740,54 6,22 Nameštaj, opremanje i održavanje domaćinstva 3.117,80 4,09 Odeća i obuća 2.969,04 3,9 Zdravstvo 2.696,95 3,54 Ostala dobra i usluge 2.438,64 3,2 Komunikacije 2.109,95 2,77 Restorani i hoteli 869,15 1,14 Obrazovanje 487,56 0,64 Ukupna vrednost korpe 76.184,63 * Iznosi su u dinarima

Rast plata i potrošačke korpe u 2021. Mesec Prosečna plata Prosečna korpa Minimalna korpa Januar 63.109 74.470 38.141 Februar 62.280 74.892 38.354 Mart 65.289 75.081 38.446 April 64.948 75.824 38.991 Maj 65.025 76.184 39.278 * Iznosi su u dinarima

