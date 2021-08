UŽAS! VRBUJU DECU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Internet sekta odvela dvoje mladih u SMRT? IMAJU NOV NAČIN ZA VRBOVANJE

Tragična samoubistva dvoje mladih iz okoline Pljevalja, koji su prethodno na društvenim mrežama ostavili istovetne bizarne poruke koje asociraju na okultizam, izazvala su sumnju u javnosti celog regiona da se na internetu pojavila sekta čiji članovi se usmeravaju ka suicidnim radnjama. Crnogorska policija saopštila je da vrši intenzivne provere i u tom smeru, a sagovornici Kurira potvrđuju da u ovim slučajevima samoubistava ima elemenata delovanja sekte.

Oni upozoravaju da "kradljivci duša" od pojave interneta koriste virtuelni prostor za regrutovanje novih sledbenika, pri čemu su im ciljna grupa postali baš deca i mladi, budući da su oni najaktivniji korisnici društvenih mreža.

Naime, čitav region potresla je tragična smrt dvoje mladih koji su u razmaku od tri nedelje izvršili samoubistvo skokom sa mosta na Tari. Prvo je 27. jula u sigurnu smrt sa mosta skočila M. G. (20), popularna tiktokerka iz Pljevalja, da bi dvadesetak dana kasnije dečak V. K. (13) iz okoline Pljevalja učinio isto sa istog mesta, naočigled policajaca, koji su pokušali da ga spreče.

Dimitrije Pastuović Simbolika brojeva asocira na okultizam Sektolog Dimitrije Pastuović takođe upozorava da se neki elementi poruka koje su dvoje mladih pre skoka s mosta u Taru ostavili na Instagramu mogu povezati sa sektama, a posebno navedeni brojevi asociraju na okultizam. On isto upozorava da se delovanje sektaša sada prebacilo na društvene mreže, dok su ranije sledbenike regrutovali u direktnom fizičkom kontaktu: - Najranjivija grupa su oni kojima je potrebna ljudska pažnja. Vrbovanje se razlikuje od sekte do sekte, pružanje utehe onima koji nemaju sa kime da razgovaraju i tome slično, a na internetu su sekte ustupile mesto pojedincima, raznim magovima, vračarama, gatarama, astralnim letačima i sličnim stvarima, što je isto sektaško delovanje - rekao je Pastuović za Kurir.

Uoči samoubistva devojka i tinejdžer su na svojim profilima na Instagramu ostavili istu poruku, što je stvorilo sumnju da su ova dva slučaja povezana. Njihova poslednja poruka glasi "Safe Place" (sigurno mesto), a ispod nje se nalazi isti broj srca u duginim bojama u istom rasporedu. Takođe, oboje je pratio isti broj ljudi, po 538 pratilaca.

Upravo ovaj broj je i jedan od glavnih razloga za sumnju na sektaško delovanje jer, sudeći po komentarima ljudi na internetu, mnogi veruju da je 538 broj koji "priziva anđele" i pomaže da se prebrode teški trenuci.

Apel policije Crne Gore Roditelji, pratite šta vam deca rade na internetu Nakon samoubistava dvoje mladih, policija u Crnoj Gori intenzivno sprovodi istragu i proverava da li je u ove tragične događaje uključena neka sekta. - Do sada preduzete radnje u odnosu na dva tragična slučaja koja su se dogodila na području Pljevalja ne ukazuju na to da je u pitanju delovanje sekte ili neki internet izazov. Policija vrši intenzivne provere i u tom smeru i javnost će o ishodu istrage biti blagovremeno obaveštena - navode iz policije, a prenosi portal Telegraf. Takođe, apeluju na građane da posvete pažnju deci i mladima. - Apelujemo na roditelje da povećaju nadzor nad načinom korišćenja interneta njihove dece i da sve neobične i neprimerene sadržaje i objave, poruke i slično, ukoliko ih primete, prijave najbližoj policijskoj stanici - dodaju u saopštenju.

Vesna Tomić, socijalni psiholog, kaže za Kurir da ova tragedija apsolutno liči na sektu i da ima sektaške elemente. - Sekte su svuda oko nas, vrebaju na ulicama, ali i u ustanovama, u školstvu i zdravstvu. Sektaši pažljivo biraju profile ljudi, to su najčešće mlade osobe koje postanu mentalno zavisne. Opasno je to što oni na sve načine i sa svih strana prilaze mladima, posebno na društvenim mrežama - kaže Tomićeva i dodaje:

ČINJENICE/ Posledice delovanja sekti - Sklonost ka samoubistvu - Gubitak imovine - Udaljavanje od prijatelja, porodice, partnera... - Duševno i emotivno rastrojstvo - Gubitak identiteta i samopoštovanja - Urušavanje zdravlja

- Delovanje sekti je pogubno. Najopasnije su one koje navode na samoubistvo, kao što je to u ovom slučaju, ili na ubistvo nekog člana porodice. Oni ne ulaze samo u naš um već i u porodice, u sve ciljane delove zajednice, i to rade veoma vešto i uigrano jer ispiraju mozak, što je posebno opasno za decu. Prema njenim rečima, sekte su dobro obučene kako da to rade i da direktno "ulaze u glavu", jer je to vrsta mentalne zavisti.

- Oni dobro biraju profile osoba, dece. Danas im je to dosta lakše jer do ciljane osobe dolaze veoma lako preko društvenih mreža, a ranije su išli od vrata do vrata jer nije bilo čak ni fiksnog telefona. Međutim, oni ulaze i u ustanove, pa čak i u škole, gde vrebaju decu. Niti znate ko su, niti šta rade, vešto vas privuku u članstvo, a to mogu biti i grupe i pojedinci.

Činjenice/Najozloglašenije sekte u Srbiji - Crna ruža - Red istočnog hrama - Satanina crkva

