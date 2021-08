POSLE ZAHLAĐENJA PONOVO ĆE BITI PAKLENO! Nove prognoze ruše nadu da su vrućine iza nas, temperatura će ići do 39 stepeni!

Meterolog Đorđe Đurić objavio je svoju najnoviju dugoročnu vremensku prognozu za Srbiju, i po njoj nas posle osveženja čeka ponovo vrućina!

Temperature će biti prijatne do vikenda kada dolazi do povećanja dnevnih temperatura i preko 35 stepeni. Osveženje i novi pad temperature se očekuje ponovo na kraju meseca, pišu Novosti. Đurić je rekao da će prijatnije temperature trajati sve do vikenda.

- Hladni front doneo je osveženje i pad temperature za 10 do 15 stepeni. Narednih dana vreme u skladu sa kalendarom i veoma prijatno, uz sveža jutra, a od nedelje ponovo preko 35°C.

Prethodnih dana temperature u Srbiji dostizale su i 39 Celzijusa. Jučerašnji hladni front doneo je pad temperature za 10 do 15 stepeni. Danas uživmo u veoma prijatnom vremenu, uz pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće danas od 23 do 29°C, u Beogradu do 25°C.Veoma prijatno vreme očekuje se i tokom četvrtka i petka. Jutra će biti relativna sveža, uz minimalnu temperaturu od 10 do 16°C.

Maksimalna dnevna u četvrtak od 24 do 28°C, u Beogradu do 26°C, a u petak od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C. Posle dužeg vremena sveže jutro očekuje se i u Beogradu, pa se u četvrtak ujutro očekuje 14°C. Inače, temperature koje su četvrtak i petak očekuju u Srbiji, ujedno su i prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine.

foto: Ana Paunković

Narednih dana prijatne temperature biće i posledica severnog strujanja. Već tokom vikenda se očekuje promena sinoptičke situacije, pa se u subotu u većem delu Srbije očekuje maksimalna temperatura oko 30°C.

U nedeljuče biti još toplije, uz maksimalne temperature od 32 do 36 stepeni. Početkom sledeće sedmice još toplije, a zbog jugozapadnog visinskog strujanja, maksimalna temperatura biće u mnogim predelima i u Beogradu preko 35°C, ponegde i do 39°C.

Prema trenutnim proračunima, pad temperature i osveženje se očekuje oko 26-27. avgusta. Kada su padavine u pitanju, nastavlja se veoma sušni period, a padavina nema na vidiku ni narednih 7 dana, osim danas posle podne i to tek ponegde, uz veoma male količine. Jučerašnji hladni front takođe je samo tek ponegde doneo ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom, uključujići i Beograd.

Poslednje obilne padavine u Srbiji i u Beogradu su zabeležene sredinom jula i zahvaljujući tim padavinama ublažena je suša ovog leta, iako se već mesec dana beleži ozbiljan deficit padavina.

Kurir.rs/Novosti