ANU JE BIVŠI MUŽ NEMILOSRDNO PONIZIO: Rodila sina koji ima TEŠKU BOLEST, a on joj okrenuo leđa, i sve ZGROZIO onim što je uradio

Slavna holivudska glumica Ana Faris imala je uspešnu karijeru, a kad se zaljubila u kolegu Krisa Prata mislila je da je njen život konačno savršen. Na njenu žalost, bivši suprug ju je nakon razvoda neviđeno ponizio.

Ana i Kris radovali su se sinu, ali nije sve prošlo bez problema. Dečak je rođen devet nedelja pre termina, sa svega 1,7 kilograma i s određenim komplikacijama koje su ostavile posledice na njegovo zdravlje. Prošao je nekoliko operacija, a danas još uvek ima problema s vidom i srcem.

Nakon što se Prat svojoj novoj partnerki zahvalio što mu je rodila zdravo dete, javnost je zaključila da je time uvredio Faris i brutalno se okomila na njega.

Iako je Faris svojevremeno napisala da je jako srećna što je Prat njen partner kad su je upozorili da mali Džek ima ozbiljno krvarenje u mozgu, zbog čega bi mogao da ima poteškoće u razvoju, on je nakon razvoda našao novu ljubav i naizgled potpuno zaboravio na sina.

Njegova nova partnerka je Ketrin Švarceneger, ćerka slavnog snagatora Arnolda Švarcenegera, s kojom je dobio dve ćerke.

Nakon nepromišljenog poteza iz 2021. godine Prat se ređe pojavljuje u javnosti. Tada je napisao emotivnu poruku supruzi, kojoj je poručio da joj je zahvalan što mu je omogućila "neverovatan život i zdravu ćerku". Mnogi su protumačili da je time prozvao Faris i njihovog sina Džejka, koji se već godinama bori s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

"Ljudi, pogledajte kako me gleda! Želim vam da nađete nekoga ko će vas ovako gledati! Upoznali smo se u crkvi. Dala mi je divan život, predivnu, zdravu ćerku, toliko glasno žvaće da ponekad moram da stavim čepiće u uši, ali to je ljubav! Pomaže mi u svemu, a zauzvrat povremeno otvorim teglu kiselih krastavaca. Njeno srce je čisto i pripada meni. Ona je moje najveće blago, pored moje kartice Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie. Ako znate šta je to, onda znate da to mnogo govori. Njen rođendan je za otprilike šest nedelja. Pa ako joj dotad ništa ne kupim, reći ću joj da pročita ovaj post. Volim te, dušo", napisao je tada.

"Prat, koji veliča Švarcenegera kao Boga", "Beži od obaveza, dete viđa jednom u dve nedelje, a ti Ana sve sama rešavaš", "Za nekoga ko se toliko poziva na Boga, on poprilično laže", "Ponizio je Anu, sada to opet radi, doslovno je priznao da je ne voli, veliča sadašnju, a ponižava bivšu" i "Lepo je što toliko voliš svoju ženu, ali dok si bio patetičan prema sebi, tvoja bivša je bila ta koja je sve rešavala sama", poručili su mu fanovi.

