BIVŠI MUŽ PONIZIO GLUMICU I NJIHOVOG BOLESNOG SINA: Nakon javne GOLGOTE, iznela stravične optužbe i svi su zanemeli!

Zvezda "Mrak filma", glumica Ana Faris, još jednom se našla u centru pažnje. Naime, šokirala je javnost priznanjem da ju je 2006. godine, dok je snimala komediju "My Super Ex-Girlfriend", zlostavljao reditelj Ivan Reitman. Detalje je otkrila u svom podkastu "Anna Faris is Unqualified", dok je razgovarala s gošćom Lenom Dunham, pišu strani mediji.

"Pa, jedno od mojih najtežih filmskih iskustava bilo je s Ivanom Reitmanom. Mislim, pokušaj da se napravi komedija pod vladavinom njegovog terora. Samo je vikao. Svaki dan bi nekoga povredio, a prvi dan sam to bila ja", započela je.

Dodala je kako se zbog Reitmanovog stava osećala "besno i poniženo", ali i da je imala potrebu da se brani, pogotovo kada ju je kasnije pred svima udario po zadnjici.

Glumica je i ranije progovorila o ovom incidentu, tačnije 2017. u svom podkastu, ali tada nije imenovala reditelja.

"Radila sam scenu u kojoj sam bila na merdevinama i trebalo je da uzmem knjige s police, ali on me je tako snažno udario po zadnjici pred svima", ispričala je tada.

Glumica je rekla da je pogledala 30-ak posmatrača, od kojih niko nije progovorio i da se zbog tog incidenta osetila malom.

"On to ne bi uradio glavnom glumcu, muškarcu", dodala je.

Zatim se prisetila kako je Reitman vikao na nju nakon što je zakasnila na set prvog dana zbog nesreće s lepkom, koja se dogodila u garderobi.

Njena sagovornica u podkastu je potom otkrila da su i druge žene pričale o rediteljevoj neljubaznosti.

"Mislim da niste prva osoba koja je to prijavila. I tako mi je žao što ste imali to iskustvo. I zar niko nije ušao i rekao: "Ne?"', pitala ju je Dunham.

"Ne. Bilo je to, kao, 2006. godina. Imala sam 30 ljudi oko sebe koji su očekivali da nešto uradim, ali nisam. I tako sam to pustila. Rekla sam: "Kao, pa nije to tako velika stvar. Povuci se i samo se kikoći"’, poručila je.

Inače, Reitman je preminuo u februaru ove godine, a njegov sin, takođe reditelj, za sada nije komentarisao ove optužbe.

Podsetimo, Ana se našla u centru skandala i prošle godine, i to zbog bivšeg supruga, glumca Krisa Prata.

Naime, glumac je tada podelio fotografiju sa svojom drugom suprugom Ketrin Švarceneger, koju je pohvalio, napisavši da joj je zahvalan jer mu je omogućila neverovatan život i zdravu ćerku.

To ne bi bilo sporno da Prat s Anom nema 10-godišnjeg sina Džeka, koji se godinama bori s teškim zdravstvenim problemima. Glumca je tada javnost razapela, jer su njegovu objavu protumačili kao direktan udarac Ani i njihovom sinu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:10 NIJE SAMO SJAJNA GLUMICA I VODITELJKA, VEĆ I PEVAČICA! Suzana Petričević oduvala hit EVE KESIDI!