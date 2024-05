TAJNA AFERA NAJSKANDALOZNIJE PRINCEZE KOJU SU POKUŠALI DA ZATAŠKAJU: Zaveo je slavni muzičar, zbog njega išla na ISPIRANJE ŽELUCA

Mlađa sestra pokojne kraljice Elizabete II, princeza Margaret, ceo život je punila naslove u novinama svojim skandaloznim ponašanjem i vezama, a mnogi ne znaju da je imala aferu s frontmenom legendarnog benda "The Rolling Stones", Mikom Džegerom.

Mik Džeger je poznat kao veliki zavodnik koji se mnogo puta ženio i napravio decu i ljubavnicama i suprugama, a u njegovom se krevetu našla i princeza Margaret, poznata ljubiteljka seksa, alkohola i divljih žurki. Prema knjizi "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger", frontmen slavnog benda prvi put je upoznao lepu princezu na proslavi 16. rođendana Ledi Viktorije, ćerke bivšeg britanskog ambasadora u SAD.

foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Kako je Džeger bio simbol mladalačkog buntovništva, princezi Margaret je pevač odmah bio jako privlačan, a prema rečima svedoka, čim su se ugledali, između njih se osetila snažna seksualna hemija. Iako je u trenutku njihovog upoznavanja Mik bio u vezi, zbog zaluđenosti princezom je potpuno ignorisao tu činjenicu. Odlučio je da zavede Margaret po svaku cenu i to mu je na kraju pošlo za rukom.

"Da ste ih videli kako se zajedno smeju, plešu, kako mu ona stavlja ruku na koleno i kikoće se njegovim pričama kao ‘šiparica’, znali biste da se nešto događa", ispričao je izvor.

foto: Profimedia

Ništa od ovoga nije posebno odgovaralo kraljici Elizabeti, koja je Džegera smatrala krajnje nepodobnim za svoju sestru. Navodno je rekla da bi "mogla da toleriše Bitlse jer su bili slatki i pristojni". Ali Džeger nikako nije mogao da dobije njenu dozvolu da joj ljubuje s mlađom sestrom.

foto: Profimedia

Tako se u knjizi tvrdi da je Margaret neko vreme tajno ljubovala sa Džegerom, a postoji i priča da se jednom prilikom kod njega u stanu predozirala kolačićima u kojima je bio kanabis. Završila je u bolnici na ispiranju želuca, ali cela priča je zataškana. Čak su nekoliko puta letovali na privatnom karipskom ostrvu princeze Margaret, a postoje i snimci na kojima mu ona sedi gola u krilu.

foto: Startraksphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

Ne zna se kako se ova ljubavna priča okončala, ali očito je ostavila dubok trag na srcu princeze, jer je do svoje smrti jako volela Stonse i uvek je tvrdila da joj je Džeger najdraži britanski muzičar.

(Kurir.rs/ Insider.hr/ L. S)

