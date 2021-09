EPILOG SKANDALA U NOVOM PAZARU: Evo kolika KAZNA preti učiteljici koja je đacima pustila bošnjačku himnu!

Adela Melajac Karahmetović, učiteljica OŠ "Rifat Burdžović Tršo" u Novom Pazaru, koja je 1. septembra umesto himne "Bože pravde" u školi pustila takozvanu bošnjačku himnu, saslušana je juče pre podne u Policijskoj upravi Novi Pazar.

Ona je nakon davanja izjave otišla kući, zapisnik će biti prosleđen nadležnom tužilaštvu, a učiteljica bi iako zvanično nije saopšteno za koje se krivično delo tereti, kako Kurir nesvanično saznaje, zbog nezapamćenog skandala, potencijalno mogla da odgovora za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti za koje je zaprećena i zatvorska kazna!

foto: Printscreen/Facebook/Sandžaknews

- Zapisnik sa informativnog razgovora će biti prosleđen nadležnom tužiocu koji će dalje odlučiti da li će protiv nje biti podneta krivična prijava. Zbog velike uznemirenosti javnosti, ona bi mogla da se tereti za krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti za koje preti i zatvorska kazna - priča za Kurir dobro upućeni izvor iz Novog Pazara.

Inače, prema članu 317 Krivičnog zakonika, onaj "ko izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili versku mržnju, ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Srbiji, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina", a evo šta kažu i ostali stavovi ovog člana.

Krivični zakonik, član 317

(1) Ko izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili versku mržnju, ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Srbiji, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili verskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obeležja ili grobova, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana vrši zloupotrebom položaja ili ovlašćenja ili ako je usled tih dela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posledica za zajednički život naroda, nacionalnih manjina ili etničkih grupa koje žive u Srbiji, kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 2. zatvorom od dve do deset godina.

