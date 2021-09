DR ŠEKLER SVE OBJASNIO: Ideja vakcinacije nije da spreči da neko oboli, već da spreči da oboleli umre od korone

Virusolog Milanko Šekler izjavio je danas da "ideja vakcinacije" nije da spreči nekoga da se razboli od korone, već da oboleli nemaju rizik da umru od korone.

On je za RTS ponovio da je vakcinacija "jedini izlaz" iz epidemije korona virusa i da nevakcinisani gradjani ugrožavaju sopstveno zdravlje, a lako mogu da se inficiraju i od dece.

Šekler je ocenio da škole nisu žarišta, već su to "prepune sportske sale, velika veselja i proslave", jer na tim mestima niko ne nosi maske i ne održava potrebnu distancu.

- Svi moraju da poštuju mere koji nikada nisu ukinute, a to su maske i distanca, to je po meni jedina mera koja treba da se spovodi i poštuje - naglasio je on.

