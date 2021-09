STRANCI U NOĆNOM PROVODU U BEOGRADU: Za 200 evra dobiju vodiča, viski i hostesu, ali nisu svi zadovoljni, evo šta nam zameraju

Pojedine agencije u Beogradu bave se organizacijom noćnog izalska i provoda za strance, koje se naplaćaju po cenama od 100 do 500 evra. Za taj novac, stranci imaju obezbeđena mesta, obilaze rakija barove, lokalne kafiće, kafane u Skadarliji i novobeogradske splavove, uz društvo vodiča koji priča engleski.

Anđela Marković za MONDO je ispričala šta se strancima najviše sviđa u Srbiji, zašto misle da su devojke u Srbiji čudne, po čemu su Srbi "gospoda" i šta je svakome ko dođe u Beograd uvek neprijatno iznenađenje.

Turistički vodič Anđela Marković kaže da se strancima prvo svidi kada čuju da noćni provod u Beogradu traje svaki dan tokom cele godine. Uglavnom imaju samo nekoliko dana na raspolaganju, neće da "lutaju" sami po klubovima i angažuju nekoga da im organizuje provod.

"Uglavnom to bude grupa od četvoro ljudi. Agencije imaju nekoliko ponuda, od VIP do najjeftinije, zavisi ko šta traži. Mogu sami da odaberu bilo koji klub, separe, flaše pića, turu od 8 ili 12 sati sa vodičem. Uglavnom sve krene sa Skadarlijom, a završi se na splavovima Novom Beogradu. Mogu da imaju fotografa, hostesu, animatora koji će im pomoći da recimo upoznaju devojku ili dečka. Ceo taj paket košta od 200 do 500 evra, što za njih nije ništa", kaže Anđela Marković.

Jedan od posetilaca iz Nemačke kaže za MONDO da je koristio ove usluge, izlazio u Beograd i dobio mnogo više nego što je očekivao.

"Sve je jeftino i svuda nas uglavnom lepo dočekuju. Bili smo po kafanama i to je ludnica. Svi su pijani i atmosfera je dobra. Prvo što sam video jeste da su baš sve devojke sređene, doterane, našminkane. Deluju i oblače se slobodno, ali kroz razgovor se vidi da su zapravo konzervativne. Uglavnom svi vole da pričaju. Prvo mi je bilo čudno kada vidim da nas grle posle 15 minuta poznanstva, ali sam video da to tako ovde funkcioniše. Išli smo svuda, od kladionica, do rakija barova i klubova, svašta dobiješ za mali novac", ispičao je ovaj Nemac.

Ipak, ima i onih koji nisu imali pozitivne komentare nakon izlaska u Srbiji. Turista iz Turske koji je sa svojim društvom takođe koristio usluge agencije, nije se lepo proveo u Beogradu.

"Prvo smo imali problem sa rezervacijom i upozoreni smo da na to u Beogradu moramo da obratimo pažnju i da sve proveravamo. Narodnjaci su zanimljivi u početku, ali to nije muzika uz koju mogu da se provedem. Sreća pa postoje i klubovi, ali tamo mi nije jasno zašto devojke prihvataju piće, a kada im priđeš, ne žele ništa sa tobom. Nisu druželjubive i uglavnom su vrlo arogantne. Primetio sam da ljudi igraju samo kada su pijani, da inače niko ne igra. Zapravo, očekivao sam mnogo bolji i opušteniji provod", kaže ovaj turista.

Naš vodič ima i dobra i loša iskustva iz svog posla i kako kaže, pravila nema. Iako nas posećuju Kinezi, Austrijaci, Nemci, Rusi i Turci, svaka tura je različita.

"Često se stranci mnogo bolje provode nego mi, od početka večeri pevaju, igraju, uživaju i potpuno su rasterećeni. Zanimljivi su im naši ljudi, hoće bolje da ih upoznaju, neki čak i da ostanu, ali nisam sigurna da to na kraju ostvare. Prisustvovala sam nekoliko puta kada je neko od njih našao devojku iz Srbije.

S druge strane, dešavala su se i manje lepa iskustva, kada ponašanje stranih turista bude "u najmanju ruku neprimereno".

"Ima mnogo onih koji zabrorave na sva pravila i misle da ovde ništa ne važi, pa se ponašaju loše, povraćaju po ulici od previše pića i hrane. Kod nas se takve scene jako retko viđaju i po tome smo zaista "gospoda" za njih. Ne interesuje ih naša istorija i kultura i ponašaju se kao da je nemamo. Ima onih koji misle da devojke mogu da se kupe zato što imaju mnogo više para i jako su agresivni, ali uvek nađemo neko rešenje za te situacije", otkriva vodič.

(Kurir.rs/MONDO)