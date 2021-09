NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 6.249 novozaraženih, preminulo 27 pacijenata

U prethodna 24 sata na korona virus testirana su 21.163 građana, od kojih je 6.249 novozaraženih.

Preminulo je 27 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalaze 142 se obolela.

Presek po gradovima

BEOGRAD: 1510

NIŠ: 317

KRAGUJEVAC: 260

NOVI SAD: 228

VALJEVO: 172

UŽICE: 145

NOVI PAZAR: 140

ŠABAC: 122

JAGODINA: 117

SREMSKA MITROVICA: 113

KRALJEVO: 109

LOZNICA: 92

U ostalim naseljenim mestima ima manje od 90 pozitivnih lica.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirana su 16.098 građana od kojih je 5.003 bilo pozitivno na kovid. Preminulo je 28 pacijenata, a na respiratorima se nalazilo 138 obolelih.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Branko Ružić, primio je danas u Institutu "Torlak" treću dozu vakcine protiv korona virusa.

- Primio sam 3. dozu vakcine jer je prošlo 6 meseci od prethodne. Poslušajmo doktore šta kažu, nemojmo sami donositi zaključke. Vakcina je jedini spas. Sačuvajmo i druge ne samo sebe - napisao je Ružić na svom Instagram profilu.

Ministar je rekao i da su brojevi zaraženih učenika i nastavnika veoma niski.

- Što se tiče dece, to je ispod jedan odsto, a kod zaposlenih u prosveti, nastavnog i vanstavnog osoblja, to je nekih 1,3 ili 1,4 odsto. To je podatak od pre tri dana - rekao je Ružić.

(Kurir.rs)