REKA NAUČILA SRPSKI DA BI MOGLA DA SLUŽI VOJSKU: Moja otadžbina je samo Srbija i uvek će tako biti (FOTO)

Alternativa za Reku Zaboš (19) iz mesta Gunaroš kraj Bačke Topole nije postojala: posle srednje škole postaće pripadnik policije ili Vojske Republike Srbije. Sve je uradila da ispuni svoju želju.

Za šest meseci naučila je srpski jezik, koji sada koristi uporedo s maternjim mađarskim i izgubila više od 20 kilograma koje je smatrala preprekom da postane vojnik ili policajac.

Koliko je dobro savladala srpski, govori to što je kao kandidat za polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici napisala izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (što joj je bio zadatak na prijemnom) bez gramatičkih i slovnih grešaka - na ćirilici. Prošla je i psihološki test, ali su članovi komisije koji su odlučivali o odabiru kandidata ipak ustanovili da Reka ne ispunjava propisane uslove. Imala je 10 kilograma viška.

Upornu i istrajnu devojku neuspeh nije obeshrabrio. Prijavila se za dobrovoljno služenje vojnog roka i sada je s kolegama u Somboru na obuci. Cilj joj je, kako kaže, da upozna nove ljude i stekne prijatelje, usavrši srpski jezik i bude spremna za odbranu svoje domovine.

- Odmalena sam želela da budem pripadnik vojske i policije u Srbiji. Bilo je onih koje je ovo iznenadilo s obzirom na to da sam u komunikaciji koristila isključivo mađarski jezik. Na svom maternjem jeziku završila sam i osnovnu i srednju školu. Kad je došlo vreme da razmišljam o tome šta ću upisati posle srednje škole, odlučila sam da pokušam da ostvarim ono o čemu sam godinama maštala. Prvi korak bio je da naučim srpski jezik - priča Reka Zaboš.

Za pomoć u savladavanju jezika obratila se profesorki Tehničke škole u Subotici Snežani Berić Popović i njenom bivšem učeniku, a sada studentu srpske književnosti i jezika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vedranu Peiću. Na časove je odlazila tri puta nedeljno, nastavnici su insistirali na razgovoru, a manje na gramatici. Kada bi "zapelo" pričali su viceve. U učionici su organizovali životne situacije, a Reka je imala zadatak da se snađe u njima.

- Kroz razgovor smo uočavali greške koje Reka pravi i ispravljali ih. Zanimljivo je da ih je u većini slučajeva sama uočavala. Postavljali smo joj različite zadatke, a jedan od njih je bio da gleda seriju "Vojna akademija" kako bi joj stručni izrazi postali bliski. Jednom joj je zadatak bio da pažljivo odsluša pesmu Đorđa Balaševića "Prva ljubav" i da zapiše reči koje je zapamtila. Posle smo razgovarali o njima - kažu Rekini učitelji.

Sve što je postigla za šest meseci, od januara do juna, saglasni su njeni učitelji, Reka je postigla svojom upornošću i istrajnošću. Koliko je ova devojka uticala na svoje predavače, svedoči i njihovo obećanje da će, zbog nje, to jest osobina koje je krase, naučiti mađarski jezik.

- Bila je prava milina raditi s njom s obzirom na ogromnu želju da nauči srpski i postane srpski vojnik ili policajac - zaključuju njeni učitelji.

Iako ima uslove za dobijanje mađarskog državljanstva, kao i mnogobrojni stanovnici Vojvodine, Reka kaže da na to nikada nije pomišljala. Njena domovina je, kaže, Srbija i tako će uvek biti. U njenim stavovima i želji da služi zemlji u kojoj je rođena i kojoj je beskrajno lojalna podržavaju je majka, prijatelji i dečko koji, kao i ona donedavno, znaju samo nekoliko reči srpskog.

- U Mađarsku, za razliku od ljudi u mom okruženju, retko idem. Bila sam nekoliko puta u kupovini i jednom u bioskopu. Ne postoji tamo ništa što bi me eventualno navelo na pomisao da se odselim. Žao mi je što me mama, kad je bilo vreme za to, nije upisala u srpski vrtić. Ipak, ispraviću tu grešku. Ja ću svoju uspisati - kaže Reka.

Ova devojka, sada vojnik, počela je da čita i knjige na srpskom jeziku. Doduše, kako priznaje, za sada je to lakša literatura. Ivo Andrić, Meša Selimović, Borislav Pekić, obećava, doći će na red kad u potpunosti usavrši srpski jezik.

