PAO PRVI SNEG U SRBIJI: Temperatura ISPOD NULE, a pahulje najavljuju da se zimska sezona bliži! Ovde se danas zabelelo (VIDEO)

Ono što su meteorolozi najavili za danas to se i ostvarilo - u Srbiji je pao prvi sneg!

- U Srbiji u sredu oblačno i veoma hladno, tokom dana sa slabom kišom, a na Staroj planiji očekuju se i prve pahulje ove sezone. Maksimalna temperatura od 13 do 17, u Beogradu do 15 stepeni. Prohladno i u četvrtak, a od petka znatno toplije, uz temperature od 21 do 25, a za vikend preko 25 stepeni, ponegde u nedelju i do 30 - najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak prvih pahulja sa Kopaonika, a sneg je pao i na Staroj planini.

Na Kopaoniku je danas dnevna temperatura -2 stepena po Celzijusu, pa sneg nije neočekivan.

Zabelelo i na Staroj planini Na Staroj planini, na visinama iznad 1.500 metara, počeo je da pada prvi sneg. Prema podacima sa automatske meteorološke stanice na Babinom zubu, temperatura u okolini Babinog zuba i na Jabučkom ravništu, na trasi gondole, je oko nula stepeni. U toku je formiranje manjeg snežnog pokrivača. Prestanak ovih prvih padavina očekuje se večeras i u toku noći. (RTS)

Kalendarski nam danas stiže jesen, ali izgleda da prve pahulje za to ne mare, već najavljuju zimsku sezonu.

