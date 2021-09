ADVOKAT O VRŠNJAČKOM NASILJU: Dete do 14. godine nema krivičnu odgovornost, a momenat nekažnjenosti od nasilnika pravi JUNAKE

Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se u OŠ "Đura Jakšić" iz Male Krsne, kada su dve osmakinje iščašile vilicu 13-godišnjoj devojčici i to samo zbog njene frizure.

Gost Jutarnjeg programa Kurir televizije ovim povodom bila je advokat Jovana Zečević Anđelković, koja je prvo istakla da je javnost u šoku, pre svega jer su devojčice "koje bi sutra trebalo da budu dame" akteri priče, a drugo zbog pitanja ima li stvarno zla u toj deci.

"Šta u toj deci izaziva potrebu da se ovako ponašaju i ugroze život drugom detetu, ja sam u potpunom šoku. Razmišljam o tome da li mi roditelji negde grešimo u vaspitanju, gde smo mi tu pogrešili kada propustimo da razgovaramos a njima o takvim stvarima", navodi ona i dodaje da je probem i to što određeni roditelji ne žele da priznaju da su im deca nasilnici i ne prihvataju da ima problem.

Ona kaže da ima utisak da pedagoški kadar služi samo prilikom upisa u škole, a ne da rešava ovakve posledice.

"Direktorka koja rukovodi i treba da bude uzor nastavnicima, a oni posle dece, mora da izađe pred javnost", poručila je advokatica.

Ona je dodala da će devojčica imati nesagledive posledice.

"Potrešena majka ima osnovni problem da vrati to dete u život. Imam utisak da Zakon o maloletnicima koji je napravljen za decu, dete do 14. godine nema krivičnu odgovornost, a taj momenat nekažnjenosti od njih pravi junake. Ta deca koja se nisu istakla, nisu se ostvarili uspehom u školi, nisu omiljeni u društvu, ili to nasilje dolaze iz primarne porodice i socijalne sredine odakle dolaze, pa one naprave mali klan i tu kreće besomučno nasilje. I onda imamo još goru situaciju gde imamo junakinju koja će još više krenuti da maltretira žrtvu", navodi ona.

OSMAKINJE PRETUKLE DEVOJČICU (13), ZBOG NJIH SADA JEDE NA SLAMČICU!

