IZGRADNJA NOVOG PANČEVAČKOG MOSTA: Izuzetni značaj, ali koje su mogućnosti dostupne i kada?

Popularni "Pančevac" definitivno će morati da bude srušen, kažu nadležni.To se svakako neće dogoditi dok se ne izgradi novi most zbog saobraćaja preko Dunava koji ne sme da stane.

Most koji svakodnevno pređe preko 100.000 vozila i pola miliona ljudi od izuzetnog je značaja.

foto: Kurir Televizija

"Prelazim ga s vremena na vreme ali iz nekog mog viđenja mislim da bi trebao malo da se dotera", mišljenja je jedan momak.

Ni ostali upitani građani nisu bili drugačijeg mišljenja.

"Treba, osećam da se već klima,popustio je dosta"; "Prelazim ga retko,mislim da je potrebna rekonstrukcija, možda čak i nov most ali je to mnogo skupo".

foto: Kurir Televizija

"Most je dugo u eksploataciji, ne samo most već i pristupne saobraćajnice, tako kad smo računali još ranije više se isplati novi most, nego da se on stalno sanira, ulažu se pare i nikad dosta.", objasnio je inženjer Goran Rodić.

Iako most vizuelno ne izgleda loše, stručnjaci podvlače da se na nekim mestima i sam čelik počeo listati i da se to ne može više ignorisati.

Pančevački most jedan je od dva mosta koji se nalaze na Dunavu. Sagrađen je pre više od 60 godina a namenjen je drumskom i železničkom saobraćaju.

Kurir.rs

