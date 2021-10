ŠOK ISPOVEST FIZIOTERAPEUTKINJE: Nisam ni sanjala da će me klijenti dodirivati i nuditi mi novac da im DODIRNEM POLNI ORGAN!

Počela sam da radim u salonima za masažu kako bih zaradila džeparac i imala za hranu tokom studija u Beogradu.

Koliko god da sam pretpostavljala da na masažu dolaze ljudi koji žele i "dodatne usluge", nisam mogla ni da sanjam da će me klijenti dodirivati po nogama, imitirati seksualne poze, nuditi novac da im dodirnem polni organ, čak i da čujem kako koleginica usred "relaks masaže" govori klijentu: "Tiše, tiše", i onda odlazi sa njim u toalet kako bi se "masaža" nastavila, zgrožena i uplašena priča za Kurir diplomirana fizioterapeutkinja. (Ime i prezime poznato redakciji, kao i ime salona.)

- Od četvrtog razreda sam želela da budem maserka. Shvatila sam da posao u salonu za masažu dozvoljava fleksibilno radno vreme kako bih uskladila predavanja, praksu, učenje i posao. Na prvom razgovoru za posao gazdarica salona mi je rekla da dolazi neprijatan muškarac, kog samo treba da odbijem šta god da traži: "Prvo pa muško! Srećno! Da znaš, on uvek masira samo noge i gluteuse" - priča nam u svojoj šokantnoj ispovesti:

- Kažem mu da se raskomoti, legne na leđa i prekrije intimni deo peškirom. Politika salona je bila da se masaža radi bez donjeg veša jer ne postoji drugi način na koji gluteusi mogu da se izmasiraju. Posle pet minuta je počeo da mi priča: "Želim da te mazim, da ti ljubim sike i guzu. Želim da te volim celu onako kako zaslužuješ tako divna..." Ispričala sam gazdarici, ali ona kao da je to već očekivala, a meni na umu samo da moram da radim jer mi treba novac za stanarinu.

Prema njenim rečima, nakon toga je došao trener fudbala, oženjen čovek koji je lukavim osmehom dao do znanja da skida burmu i stavlja u džep.

- Krenuo je da imitira seksualne pokrete misionarske poze na stolu. Onda je počeo da me hvata za listove. Preplašena sam se trudila da se sklonim. Izvila sam mu ruku na leđa, nagazila je drugim kolenom, nastavljajući masažu jednom rukom, stojeći na jednoj nozi. Imala sam jak osećaj odvratnosti, bespomoćnosti, koliko zbog straha, toliko zbog toga što sam znala da nešto moram da jedem cele nedelje.

Treći klijent je pokazivao slike svojih golih devojaka i snimak kako ga žena oralno zadovoljava.

- Pokušala sam da izađem, ali nisam zbog njegovog "kunem ti se, prestaću to da radim, znaš koliko dugo znam gazdaricu, porušiće sliku o meni". Jasno sam rekla gazdarici da ne želim više ni njega da radim, kao ni prethodnu dvojicu, na šta je odgovorila: "Pa znaš kako, sve više mi se čini da momci koji su dolazili i ranije imaju takav problem samo sa tobom."

Navalentni stranci Traže da maserka bude gola Naša sagovornica kaže da je u drugom salonu za masažu gde je radila čula kako klijent stranac traži od koleginice da ga masira gola. - Dolazili su većinom stranci. Preko telefona bi pitali da li radimo "završnice", ali pošto kažemo da ne radimo, onda takvi i ne dolaze, pa verovatno zbog toga nije bilo gužve. Koleginica je masirala jednog klijenta koji je ponavljao reč - tantra. Dok je ona pričala sa njim, ja sam masirala momka iz Indije, koji se nasmejao. Izađem da vidim šta se dešava, a on i meni ponavlja istu reč. Objasnila sam mu da to ne radimo, ali nije odustajao. Tražio je da ga koleginica masira gola.

Mlada fizioterapeutkinja navodi i da je došla do situacije kada ju je "oženjeni" preklinjao da mu dodirne polni organ i da će joj dati 200 evra.

- Kada je shvatio da se to neće desiti, ostavio mi je 50 evra kao bakšiš ispod peškira. Pre nego što sam videla, gazdarica mi je rekla: "Pogledaj negde u sobi, on uvek ostavi nešto više novca." Tada sam shvatila da je gazdarica i te kako upućena u sve, ali da ja ne smem da prijavim jer se plašim da takvi ljudi mogu da mi naude.

A onda je došao trenutak koji je prelio čašu. - Tokom jedne masaže koju sam radila čovek hrče, spava, budim ga jer mora da se okrene na leđa. Okrenem se da se pokrije. Radim pretposlednji deo - stomak. Okrećem se da pogledam na sat, vraćam pogled, peškir pomeren dovoljno da kompletna sadržina njegovog organa izađe na videlo. Šok. Paraliza. Iz njegovih poganih usta uz duboki uzdah čujem: "Ekstra!" On je ejakulirao na svega nekoliko milimetara ispod mog prsta. Gazdarica me je, i pored mog jasnog "ne", zamolila da masiram njega jer nema ko. Jedva sam se suzdržala da ga ne pljunem kad sam ga videla i kad sam ponovo morala da ga dodirnem. To je bio presudni momenat kad sam zgrožena otišla odatle.

Kaže da je čula od svojih koleginica da su i one imala slična iskustva po raznim salonima za masažu. Ona se odvažila da nam ispriča svoja. - To je vid psihičkog maltretiranja radi preživljavanja zbog toga što želite da se bavite onim što volite.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić