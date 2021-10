NE VERUJEM ŠTA SAM DOŽIVEO SA 60 GODINA, DA ME DEVOJKA VOZI KUĆI: Sigurne vozače, kad popiju, zovu i žene i muškarci i poznati

Saobraćajne nezgode na putevima i ulicama najčešće se dešavaju zbog prebrze vožnje. Vozači često voze i pod dejstvom alkohola i različitih opijata.

Međutim, ne sedaju za volan svi koji popiju. Kada su preumorni ili, još češće, kada popiju, mnogi vozači pozivaju agencije koje iznajmljuju vozače za prevoz do kuće.

Malo ljudi ima svest o tome kada pijani sednu za volan šta mogu sve da naprave. Ali postoje i oni savesni vozači koji ne strahuju samo za svoj život i život svog ljubimca na četiri točka, već i za tuđe, pa pozovu na vreme "Sigurnog vozača".

Svi se začude kada vide ženu vozača. Dešava se i da traže da ih žena vozi.

"Skoro sam vozila nekog čoveka koji je bio u fazonu kada je video devojku: "Ja ne mogu da verujem šta sam doživeo sa 60 godina, da me devojka vozi kući". Kao pamtiću te do kraja života, prosto su ljudi oduševljeni kada vide ženu za volanom", kaže Tanja Ivković, vozačica.

foto: Printscreen/RTS

Podjednako zovu i žene i muškarci, kao i poznate ličnosti. Kaže da neprijatne situacije nije imala.

"Bili su momak i devojka, gde je momak ponudio devojci brak. A ona je rekla šta ćemo? Evo imamo i kumu, devojka koja vozi, odmah je i kuma, pristaje na sve", priča Ivkovićeva.

Damjan Trkulja se odlučio za taj posao više zbog ekipe sa kojom radi, nego zbog samog posla, kao i zbog toga što je grad noću rasterećeniji što se tiče saobraćaja.

"Ima situacija kada se ljudi pred nama i spajaju i razdvajaju i razvode i prekidaju veridbe i svašta nešto, ali se sve to na kraju lepo završi, sama vožnja, generalno nemamo nekih problematičnih vožnji", ispričao je Trkulja.

Uglavnom su najčešći pozivi za vikend, u noći između subote i nedelje. Ali, neretko se dešava i u toku radne nedelje u sred bela dana.

foto: Printscreen/RTS

Neki traže i da im se auto odveze u servis ili na pranje. Nisu samo gradske vožnje ima ih međugradskih, za Novi Sad, Kragujevac, Čačak. Ali kad se završi smena i saberu utisci mnogo je lep osećaj, kaže vozač Vojin Stevović.

"Kad radimo u toku noći i odvezemo toliko ljudi koji su ili umorni ili u pijanom ili u polupijanom stanju i kad pomislimo šta je sve moglo da se desi. Jer neki put naiđemo na situacije gde su ljudi baš, baš, baš u nekom stanju dobro alkoholisanom i budemo srećni što nisu seli za volan da voze, ne bih smeo da pomislim šta bi moglo da im se desi, ne samo njima nego svim učesnicima u saobraćaju", kazao je Stevović.

U ovoj godini za prvih osam meseci Saobraćajna policija je napisala nešto manje od 135.000 prijava, od toga skoro 8.000 za vozače pod dejstvom alkohola, a podneto je 205 prijava za vozače pod dejstvom opijata.

Vozači pod uticajem alkohola najviše učestvuju u saobraćajnim nezgodama vikendom i to tokom noćnih sati, pogotovo u noći između subote i nedelje u periodu od 1 do 4 sata. Ako posmatramo radni dan, ta časovna raspodela je malo drugačija i najviše učestvuju u nezgodama u periodu od 18 do 20 časova.

"Svakako apel, ukoliko vozimo, ne koristimo alkohol. Često se i licitira sa dozvoljenom vrednošću 0,2 promila, koliko je to. Međutim, apel Saobraćajne policije je u svakom slučaju ukoliko sedate za volan, nemojte da pijete. Inače otkrivanje vozača koji su pod dejstvom alkohola je prioritet Saobraćajne policije", navodi Vladimir Vida, major policije.

Od početka godine u nezgodama je učestvovalo oko 3.500 vozača koji su pod dejstvom alkohola.

U svakoj petoj nezgodi u kojoj ima poginulih lica neko od učesnika je bio pod dejstvom alkohola (20 odsto).

Ove godine otkriveno je i isključeno iz saobraćaja gotovo 37.000 vozača jer su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, što je za oko 6.000 više nego u istom periodu prethodne godine.

U saobraćajnim nesrećama smrtno je stradalo 358 lica, 10 manje nego u istom periodu prethodne godine.

(Kurir.rs/RTS)