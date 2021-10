INFEKTOLOG O LEKARIMA ANTIVASKERIMA: Oni stvaraju konfuziju promovišući sebe kao visokomoralne stručnjake! TO JE OPASNO!

Veliki broj zdravstvenih radnika u Srbiji ne samo što ne želi da se vakciniše protiv koronavirusa već odbija da primi i vakcine protiv MMR, hepatitisa i gripa, koje su za njih obavezne. Infektolog prof. dr Dragan Delić kaže za Kurir da je neshvatljivo da zdravstveni radnici odbijaju vakcine, a posledice toga, kako navodi, mogu biti ogromne.

- Svaki lekar ima pravo da sumnja u određene naučne istine, ali ako neki lekar sumnja u vakcinu, terapiju ili bilo šta, treba da dođe na stručni sastanak i kaže svoje stavove, da ih brani i da se bori za to. Ne ide se na televiziju da se laicima iznose sumnje. Taj lekar na taj način samo stvara konfuziju, istovremeno sebe promovišući kao nekog lekara visoko moralnih kvaliteta. To je sramota! - kaže Delić i dodaje da bi etički komiteti lekarske komore trebalo da reaguju na to, a ne da ćute.

foto: TANJUG ZORAN ZESTIC

Delić ističe i da je neprihvatljivo to što neki lekari odbiju i druge vakcine, posebno one protiv hepatitisa B.

- Treba pitati direktore zdravstvenih klinika zašto se njihovi zdravstveni radnici ne vakcinišu. To je zakonom regulisnao. Lekar koji nije vakcinisan protiv hepatitisa se može povrediti i dobiti infekciju. Za to je dovoljno svega 0,00004 mililitra inficirane krvi, to je količina koja se ne može videti ni golim okom. Ako se lekar povredi na iglu ili skalpel gde ima krvi verovatnoća da će dobiti hepatitis sa zaraženog je 33 odsto. Naravno, ako ima hroničnu infekciju, on to može preneti i bolesniku - kaže Delić i dodaje da oni koji imaju negativan stav prema vakcini dovode u pitanje svoju licencu.

(Kurir.rs/R. K.)