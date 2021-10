I NAREDNIH DANA VEOMA HLADNO A PONEGDE I SNEG: Objavljena najnovija vremenska prognoza, evo kada će otopliti!

Košava polako slabi, ali neće još prestati, mada neće biti onoliko jaka. Međutim očekuje se još hladnije vreme, sa kišom, a na planinama čak i sneg, pokazuje vremenska prognoza.

Mnogi se pitaju dokle će duvati košava koja je prethodnih dana obarala drveće širom Beograda. Već danas tokom popodneva vetar će oslabiti, ali će postati hladniji, a možemo očekivati i pojačane padavine.

- Nakon što je košava u sredu bila toplog karaktera, jer je imala veoma izražen jugoistočni pravac, danas, a pogotovo narednih dana vetar će sve više imati istočni i severoistočni pravac, što znači da će dolaziti do priliva relativno hladne vazdušne mase i da će košava biti hladnog karaktera i samo dodatno povećavati osećaj hladnoće - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

U Srbiji se i tokom vikenda, ali i početkom i sredinom sledeće sedmice očekuje veoma slična situacija, uz oblačno, hladno i kišovito vreme, a u subotu na planinama iznad 1.500 metara biće susnežice i snega.

Obilnije padavine očekuju se u nedelju i ponedeljak ujutro. Biće i dalje vetrovito, u košavskom području uz jak istočni i severoistocni vetar, ali će vetar biti nešto slabijeg intenziteta u odnosu na prethodne dane, pokazuje vremenska prognoza Đurića.

Minimalna jutarnja temperatura biće uglavnom od 6 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 8 do 14, samo u subotu na severu Vojvodine, a u nedelju na jugu Srbije do 15.

U subotu na severu Vojvodine ujutro i pre podne biće sunčano. U utorak i u sredu u većini predela suvo, a od srede krajem dana ponovo kiša. Narednih pet do sedam dana temperaturna razlika između maksimalnih dnevnih i minimalnih jutarnjih temperatura vazduha biće veoma mala i zanemarljiva, tek nekoliko stepeni, što znači da maksimalna dnevna temperatura neće mnogo odmaći od minimalne jutarnje.

- Ova mala temperaturna razlika biće posledica oblačnosti, padavina i vetrovitog vremena - objašnjava Đurić.

Kako kaže, od 19, 20. oktobra može doći do postepenog porasta temperature i do stabilizacije vremena.

- Ali se ne očekuje preko 20 stepeni, već će temperature biti u skladu sa kalendarom, za razliku od narednih dana kada će biti ispod proseka za ovo doba godine - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

Kurir.rs