ADVOKAT NEMANJA ALEKSIĆ ZA KURIR O IZBORIMA U AKV: Komisija je odbila oba naša predloga, a to obesmišljava ceo proces!

U Advokatskoj komori Vojvodine u četvrtak će biti održani izbori za Skupštinu i Izvršni odbor Advokatske komore Vojvodine, a advokat Nemanja Aleksić, predlagač jedne od liste, kaže za Kurir da izborna komisija nije obezbedila osnovne uslove za glasanje.

- Suočavamo se sa ogromnim problemom, a to je da je tročlana izborna komisija odbila da obezbedi tajnost glasanja, odnosno da se stave paravani kako bi ljudi mogli da glasaju tajno. Pored toga, glasanje je zakazano od 9 do 17 časova tokom radnog dana, a mi smo tražili produženje glasanja barem do 19 časova, kako bi svi imali mogućnost da glasaju. Komisija je odbila oba predloga, a to onda obesmišljava ceo proces - objašnjava Aleksić i dodaje da će, ako komisija i nadalje bude odbijala da im obezbedi ove uslove, biti primoran da predloži da se lista povuče.

- Ako nam ne obezbede ove uslove, onda to nisu izbori - kaže on.

Od tri liste koje su podnete za Skupštinu i Izvršni odbor Advokatske komore Vojvodine, podsetimo, dve su proglašene, a jedna je odbijena zbog toga što su se na njihovoj listi, između ostalog, našle tri advokatice koje su trenutno na korišćenju porodiljskog odsustva.

