OTKINUO SUPRUZI UVO I OSTAVIO JE GOLU KOD KONTEJNERA! Ispovest majke nasilnika koji je u Čačku unakazio suprugu BRUTALNIM BATINAMA

O nasilju nad starim ljudima malo se govori. Oni su prvi koji o tome ćute. Jer zlostavljači su jako često oni koji bi trebalo da budu njihova zaštita i ponos- deca i partneri.

Jedan slučaj nasilja pre nekog vremena potresao je Srbiju. Krvnički je pretučena supruga, ali napadač nije poštedeo ni svoju majku. Ovakav slučaj, nažalost, nije usamljen slučaj.

Tridesetogodišnji G.V. pretukao je svoju nevenčanu suprugu N.V i naneo joj teške povrede. Meštani su nesrećnu ženu pronašli kako leži pored kontejnera.

- Samo sam videla žena leži ko mrtva, krvava je bila, nismo prilazili policiju zvali, jedva su je utovarili i kažu davala je malo znake života. Saćuvaj bože gospode - rekla je njena komšinica.

- Čuo sam neki zvuk ali reko zavija ker, kad sam ispustgio ovce, vidim ležim i podiže se malo - ispričao je komšija.

Kada je završio sa ženom vratio se kući svojoj staroj majci.

- On je došao i mene ovako na rame dotakao rukom i ja sam se trgla reko jeste došli kaže ovaj, ubio sam je. Ne znam da li je živa. Ja sam se tad pogubila već u momentu. Gde su ja kad sam ga videla sve je mi je bio jasno bio je u jako pijanom stanju, i mene je udario nekoliko puta, nekako sam izbegla, zvala sam hitnu pomoć - ispričala je majka tredesetogodišnjeg G.V.

Ovo nije prvi put da je G.V. digao ruku na svoju ženi, ali ni na majku.

- Pa bilo je znaju svi mada ja ništa nisam pričala. Nadam se da će moja snajka preživeti, nadam se zbog dece, i zbog nje same - rekla je vidno potrešena majka.

Ove žene nisu jedine koje trpe nasilje od svojih bližnjih. U periodu od januara do juna u porodičnom nasilju ubijeno je 13 žena.

- Kad bismo imali više prijavljenog nasilja mi bismo imali manje ubijenih žena, od 13 žena 11 veliki procenat nikada nije prijavio nasilje. 3,4 prijavile I obratile se institucijama, da je to bio veći broj možda bismo imali mngoo manje ubijenih žena - kaže Vesna Stanojević, iz Sigurne kuće.

Najugroženija kategorija su stare žene.

- 4 posto starjih žena je doživelo neko nasilje u toku života, a 15 posto koje su celog života trpele neki vid nasilja ali dešava se da one nasilnika ne napuštaju. Prvo zbog streotipa ali i od straha kako će samam kako da živi, ne radi. To naše istraživanje koje smo radili 2015 je pokazalo da 15% trpi, ako uporedimo sa svetom 15,2 je doživelo neki odlik nasilja. U principu naši podaci su slični onom sto je globalno i ono što je najveći problem je da je to vrh ledenog brega - ispričala je Nataša Todorović, iz Crvenog krsta Srbija.

Fizičko nasilje pogađa oko 3,9 starijih osoba u Srbiji, a 2,6 odsto starijih od 65 godina u svetu.

- Najčeci su fizičko, psihičko u poslednje vreme i samozanimarivanje i napuštanje. I kad kažemo u Srbiji globalno to su tih 7 vrta nasilja nas starijim. Nasilje nad starima je u porastu i kod njih s prisutni fizičko, emocijalno a nekad i seksualno. Najčešći oblici ekonomskog nasilja nad starima je kad se raspolaže njihovim sredstvima, otuđuje imovina bez pristanka, sastavljanje testamenta ili ugovora radnje a koji loše utiču na njihove ekonomske interese - rekao je Vukota Vlahović, Ministarstvo za porodicu i demografiju.

Stopa nasilja nad starima se iz godine u godinu povećava. Osim fizičkog nasilja koje ja najlakše uočljivo postoje i druge vrste nasilja i diskriminacije.

- Prema podacima Rz soc zaštitu prkeo 150% je povećana stopa nasilja nad starima u poslednjih 5 godina. Žrtve zanemarivanja, eko zavisni evo samo prema podacima preko milion ljudi ima penziju manju od potrošačke korpe preko 200 000 nema nikakav izvor primanja - rekla je Tatjana Prijić, stručna služba Poverenika za ravnopravnsot

O nasilju se mora pričati, jer sve dok se ćuti, ono će biti nevidljivo- i lakše će se dešavati bez posledica.

