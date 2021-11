PRETI SUDAR JOŠ ZARAZNIJEG DELTA PLUS SOJA KORONE I SEZONSKOG GRIPA: Evo ko je sve na udaru, NIJE MALI BROJ GRAĐANA!

U Hrvatskoj je juče registrovan delta plus soj korone, još zarazniji od delta varijante, koja već narušava zdravlje i najmlađih. Stručnjaci upozoravaju da bi moglo da dođe do sudara novog soja sa sezonskim gripom, te da bi prvi na udaru bili nevakcinisani građani!

Virusolog dr Nada Kuljić Kapulica rekla je za Kurir da nije dokazano da je nova varijanta delta soja prisutna kod nas, ali da ne znači da je nema i da će, pošto se već pojavila u regionu, biti registrovana i u našoj zemlji.

- Nastaće problem kada sezonski grip dođe kod nas krajem godine. Kad se sudare dva virusa, grip i nova varijanta delte, koja se deset puta lakše prenosi, jedan mora da preovlada. Ukoliko se dva virusa sudare u organizmu čoveka, onda će sigurno dati težu kliničku sliku, jer infekcija sa dva virusa rezultira težom bolešću - naglasila je dr Kuljić Kapulica i dodala:

- Najugroženiji su oni koji nisu vakcinisani. Što pre i u što većem broju se treba vakcinisati jer vakcine koje imamo za sada deluju i protiv delta plus soja. I prof. dr Tanja Jovanović s Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja radi na sekvenciranju genoma korone, kaže za Kurir da delta plus još nisu izolovali u Srbiji:

- Delta plus je zarazniji jer ima jednu aminokiselinu više, promenjenu u tom regionu bitnom za interakciju s čovekom. Ta promena koja se dešava na S proteinu samo mu omogućava jače vezivanje za ćelije, lakše ulazi u ljudsku ćeliju i brže se razmnožava, a putem sekreta ulazi u sredinu i lakše se širi. Još uvek nema podataka koji bi govorili da daje težu kliničku sliku, ali delta plus neće bitno uticati na dalji tok pandemije. On nam samo pokazuje da virus i dalje mutira i da nećemo završiti s pandemijom dok se ne vakcinišemo i ne poštujemo mere.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba, rekao je juče da produženi raspust može da pomogne u obuzdavanju epidemije, ali da nas čekaju još dve opasnosti - mnogo zarazniji delta plus soj, koji će stići u Srbiju, ali i pojava sezonskog gripa.

- Delta soj je veoma zarazan, a uskoro će nam doći i delta plus soj, zarazniji i od ovoga. Ovo je najteža epidemija koja je zabeležena i u svetu i kod nas. Na sledećoj sednici procenjivaćemo i pojavu sezonskog gripa, a znate da su, kada je grip u pitanju, deca ta koja ga lakše raznose. Medicinski deo kriznog štaba je i ranije tražio da se produži jesenji raspust, jer se deca zaražavaju pre svega u porodici i kontaktima van škole, a onda ga u školi brzo prenesu - kazao je dr Tiodorović na TV Prva.

Dr Predrag Delić Vakcinacija protiv gripa i korone može istovremeno - Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv kovida, ali vakcine treba da se daju u različite ekstremitete - rekao je za Kurir epidemiolog dr Predrag Delić.

