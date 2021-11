LEČIĆ ZA KURIR: Danijela me je zvala da se vidimo i posle spornog snimka koji je navodni dokaz za silovanje!

Ekskluzivna ispovest Branislava Lečića za Kurir televiziju, gde je on u emisiji "Usijanje", prvi put nakon osam meseci, pričao o optužbama koleginice Danijele Štajnfeld za silovanje, izazvala je burne reakcije u javnosti! Lečić je za Kurir dostavio transkripte razgovora koji je Danijela tajno snimala u decembru 2016. On tvrdi da ga je Danijela tada zamolila da joj pomogne da razradi dijalog između muškarca koji seksualno uznemirava ženu, zbog čega se žena oseća loše.

foto: Privatna Arhiva

Ovaj audio snimak glumica je u javnosti i pred istražnim organima predstavila kao dokaz da ju je Lečić silovao. Međutim, pored ostalih nelogičnosti u ovoj njenoj tvrdnji, ističe se i to što je ona Lečića samoinicijativno zvala da se vide ponovo, samo nekoliko dana nakon što je snimak nastao, šaljući mi pri tom čak i poljupce.

- Danijela mi je samoinicijativno pisala pet dana posle snimljenog susreta, a te dokaze je i policija pronašla u pretresu telefona. Predlagala je ručak u "Maderi". Kako nisam imao vremena za ručak, dogovorili smo se za piće posle moje predstave. Htela je da dođe i na predstavu, ali nije stigla, pa se javila da me čeka posle. I čekala me je u pozorištu. Kada sam završio, zvao sam je. Javila je da je na spratu. Sišla je popili smo piće u Ateljeu 212. To isto nikada nije spomenula, a to se desilo šest ili sedam dana posle susreta i razgovora koji je snimila i označila kao "suočavanje sa silovateljem" - objašnjava Lečić za Kurir, pitajući se da li se tako ponaša žrtva prema zlostavljaču.

