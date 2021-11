SPAS: Raketna vakcina stiže 2022, štitiće od kovida više godina

Hemičar dr Vladimir Cmiljanović, Srbin koji živi u Švajcarskoj, gde zajedno sa sestrom radi na vakcini druge generacije protiv kovida 19, takozvanoj raketnoj vakcini, uveren je da će ovo cepivo biti završeno sledeće godine i da će štititi od kovida više godina.

- Vakcina druge generacije je u stvari pravi virus, ali u oslabljenom obliku. Postoje dva načina - jedan koji mi koristimo je da smo izbacili proteine kojima se virus reproducira u telu. Kad nema te proteine, on može da uđe u ćeliju, da je zarazi, ali ne može da izađe. Ali čim je ušao u ćeliju, onda se stvaraju takozvane T-ćelije ubice, i to je važno da imate jaku vakcinu koja može nekoliko godina da vas štiti - rekao je Cmiljanović za RTS.

Ponosan na nagradu

Srbija ceni naučnike

Dr Cmiljanović ističe da se ponosi nagradom „Nikola Tesla“, koju su mu dodelili Ministarstvo spoljnih poslova i Uprava za dijasporu:

- To mi je jako bitno, mi smo osvojili skoro sve švajcarske nagrade, i ekonomske, i naučne, i medicinske, ali ovo je prva nagrada Srbije, i to je jedan veoma lep gest, priznanje koje nagrađuje naš mukotrpni rad. Time šaljemo lepu sliku o Srbiji, pokazujemo da imamo prave vrednosti, da cenimo naučnike, i to je velika stvar za našu zemlju.