300 € ZA LAŽNU KOVID PROPUSNICU PA 300 DANA ZATVORA! Dr Šekler: Stvar je prosta, treba da se primene oštrije mere

Od kako su uvedene kovid propusnice primetan je i porast broja vakcinisanih protiv korona virusa, a virusolog dr Milanko Šekler ističe da bi bila veća gužva na punktovima ukoliok bi zeleni sertifikati važili 24 sata.

- Velika stvar. Nama su rekordi u januaru, februaru bili 70, 80.000... Kada bi se kovid propusnice produžile na 24 sata, bila bi još veća gužva. Znate koliko bi se osetilo da se proširi primena. Što kladionice i ugostitelji, a zašto to nisu koncerti, sportski događaji, bioskopi, proslave. Trebalo bi da se primenjuju svuda - kazao je Šekler za TV Prva.

On je ironično prokomentarisao i navode da se prodaju lažne kovid propusnice u Srbiji.

- Pojavili su se "genijalci" da prodaju i kupuju lažne kovid propusnice i da se to naplaćuje 200, 300 evra. Predlažem kaznu, 300 evra - 300 dana zatvora, jedan evro da pojede tri puta dnevno po hleb i popije čaše vode. Dajte 300 evra nagradu da se prijavi ko to radi - dodao je on.

O Fajzerovom leku protiv korone

- Lek protiv korona virusa kompanije "Fajzer", koji je još u eksperimentalnoj fazi a za koji je potpisan ugovor da će se koristiti u Srbiji, sa virusološke tačke gledišta i po principu delovanja je nešto što se jako dugo izučavalo, ništa nije sada otkriveno poslednjih meseci, već se radi o istraživanjima koja su trajala decenijama - izjavio dr Šekler.

Šekler ističe da se "slaba tačka virusa tražila još od Sarsa 1", kao i da lek komanije "Fajzer" sprečava da, "kada virus udje u ćeliju pravi delove za sebe za nove viruse".

- Način na koji ovaj lek deluje je poznat, zna se da je to slaba tačka virusa - rekao je Šekler i dodao da su istraživanja pokazala da drastično smanjuje mogućnost hospitalizacije.

O ivermektinu

Šekler je takođe govorio o odlukama Kriznog štaba.

- Tražite balans između novca i zdravlja. Treba i ostali da nađu taj balans. U Italiji ne možete da radite ni u privatnoj firmi ako niste vakcinisani ili nemate potvrdu da ste preležali kovid. Ne postoji drugi način, to su lažne iluzije", kazao je on i dodao:

"Kovid propusnice koje stupaju na snagu od 20 sati dovele do toga da je povećan odziv na vakcinaciju, šta nam to govori? To je pravi način, našli ste pedalu, pritisnite gas. Stvar je vrlo prosta, treba da se primene oštrije mere kontrole", objasnio je Šekler.

Govoreći o procesu 18 lekara koji su pred sudom časti, jer su navodno pacijentima preporučili lek ivermektin, on ističe da ta ustanova ima procedura.

Ponovio je da se i dalje rade ispitivanja o tome da li je delotvoran ivermektin u borbi protiv korona virusa i istakao "da se ne bi zaleteo", odnosno da treba sačekati rezultati istraživanja.

(Kurir.rs)