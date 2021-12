GORI INTERNET ZBOG STATUSA SRPSKOG DOKTORA: Pomenuo je reči Duška Radovića i one KOJI BI NA DIJETU, sve ovo ima smisla (FOTO)

Dr Vladimir Đurić, doktor medicine, specijalizant psihijatrije i edukant psihoterapije na društvenim mrežama poznat je po svojim statusima koji svakoga teraju na razmišljanje.

Prati ga na mrežama više od 120.000 ljudi, a njegov poslednji status jedan je od onih koji gađaju "pravo u metu".

Naime, on je pomenuo Duška Radovića, ali i jednostavne i logične odgovore

Njegov status prenosimo vam u celosti:

Dobri Duško Radović je još davno primetio jedan od najvažnijih limitirajućih faktora uspešnosti psihoterapije u domenu životnog rasta i razvoja...i ostvarivanja važnih životnih ciljeva...

"Na pitanje – Kako oslabiti? – Postoji jedan jedini odgovor: Treba manje jesti. I na drugo pitanje – Kako doći do para? – Odgovor je takođe cinično prost: Treba raditi. Ovako logični i jednostavni odgovori nisu popularni. Njih daju oni koji se prave da nisu razumeli pitanje. Jer pravi smisao tih pitanja glasi: Kako oslabiti a ne odricati se jela, i kako doći do para ne radeći, i kako položiti razred ne učeći, i kako postići nešto u životu ne trudeći se? To se traži. Bilo bi dobro da tu postoji neki štos, neka duhovita caka i rešenje. Prokleta neka je pamet, koja na laka pitanja daje tako teške, nemoguće odgovore!"

- Prosto je... Kada odbacimo izgovore... Kada shvatimo da ne postoje prečice... I kada prestanemo da istrajavamo u laganju samoga sebe... I da pokušavamo stalno na isti način da dobijemo čudotvorno različite ishode... Kada zakoračimo u predele gde vladaju istina i zdrav razum... I kada shvatimo da je cilj bez plana samo najobičnija želja... Nema toga što ne možemo ostvariti... Ukoliko se zaista jako i dugo potrudimo... Nažalost... Na ovoj planeti se sve nekako svede na izbor između bola discipline i bola kajanja... Ili na sreću... Za one koji su se uspeli opredeliti...i onda tome posvetiti... Pa sada jako uživaju... Dok ubiru Plodove svojih izbora...

