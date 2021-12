LAPTOP MOŽE DA IZAZOVE VELIKI POŽAR! U NOVOM SADU IZGOREO CEO STAN: Posebna pažnja u vreme praznika, evo čega da treba se pazite

Godinu koja se polako bliži kraju obeležio je veliki broj požara, i to ekstremnih razmera, a razlog izbijanja za svaki od njih je mahom bio ljudski faktor. Sinoć je u Novom Sadu izgoreo stan, a uzrok je najverovatnije laptop u dečjoj sobi. Nećete verovati šta sve može da bude uzrok požara u stanu i o čemu sve moramo da vodimo računa.

Oprezni naročito treba sada da budemo tokom zime, najviše zbog grejalica, ali prazničnog perioda kada koristimo razne svetleće ukrase i novogodišnju dekoraciju.

Poslednji veći požar koji se dogodio izbio je u stambenoj zgradi na poslednjem spratu u Novom Sadu. Još uvek nije utvrđen uzrok požara, ali prema rečima jedne stanarke ove zgrade, vatrena stihija je buknula navodno u dečijoj sobi gde se zapalio laptop, podseća Blic.

Evidentno je povećanje broja požara u stambenim i poslovnim objektima na početku i u toku grejne sezone, uprkos svim apelima Sektora za vanredne situacije, koje građanima upućuju preko sredstava za javno informisanje i medija. Razlozi za to u ovom periodu su isti kao i ranijih godina, a to je na prvom mestu preopterećenje električnih instalacija, neispravne električne instalacije i ostavljanje različitih grejnih tela bez nadzora, kazao je za RTS načelnik odeljenja Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić.

Zapale se pod opterećenjem

- Najčešći uzrok požara je ljudski faktor, često je to nepažnja zbog žurbe i ostavljanje električnih uređaja upaljenih bez nadzora – od punjača mobilnih telefona, laptop računara do uključenih grejnih tela, korišćenja neadekvatnih produžnih kablova koji se pod opterećenjem zapale - kazao je Gagić.

Da je u većini slučajeva za izbijanje požara odgovoran ljudski faktor, potvrdio nam je nedavno i komandant Vatrogasno spasilačke brigade Beograda, Miloš Majstorović.

- U preko 90 odsto slučajeva smo mi krivi, iako se u nekom trenutku možemo opravdati time da je šporet ili grejalica izazvao požar, ne, mi smo ti koji smo to kupili, koji to održavamo, koristimo i kontrolišemo, tako da mogu da kažem slobodno da je ljudski faktor u najvećem broju slučajeva uzrok požara - naglasio je Majstorović.

Takođe nam je objasnio da je svaki uređaj na električnu energiju potencijalno opasan, pa tako i laptop, ali i da neki uređaju predstavljaju opasnost u zavisnosti u koje doba godine ga koristimo pa tako onda u skladu sa tim imamo problem sa njim.

Tokom poraznika uglavnom bude veći broj požara

- Ako je to zimski period onda su to većinom grejalice, u letnjem periodu klima uređaji, bojleri, sve što se snabdeva na električnu energiju, pa čak i punjači za mobilne telefone su potencijalni izazivači požara. Ono što je moj savet i jedino sigurno je da ni u kom trenutku ne ostavljate te uređaje uključene po napuštanju prostora, samo tako možemo preventivno delovati, uz naravno servisiranje koji se obavljaju na vreme od strane stručnih lica - rekao je komandant.

Kako je izjavio, u toku predstojećih praznika svake godine bude povećan broj požara, a novogodišnji ukrasi koji se koriste tokom ovog perioda godine čine situaciju dodatno opasnom.

Savetovao je sugrađanima da povedu računa o korišćenju ukrasa na zavesama i jelkama i naglasio da obavezno pre upotrebe provere njihovu ispravnost.

- Novi ukrasi bi trebalo da se kupuju u prodavnicama koje izdaju atest, a najbitnije je da sugrađani nijedan uređaj koji se napaja na električnu energiju ne ostavljaju uključen i bez nadzora po napuštanju prostora - savetuje Majstorović.

Povedite računa o svetlećim ukrasima

Neke sijalice, ako su stalno uključene, mogu da se zagreju i do 90 stepeni Celzijusa, pa svaki put kad odlazite od kuće ili idete na spavanje, trebalo bi i da ih obavezno isključite.

Pre postavljanja lampica na jelku ili nekih uopšte uključivanja takvih ukrasa proverite da li je utičnica ispravna, a žice neoštećene kako biste sprečili kratak spoj. Jelku nikad ne ukrašavajte sa upaljenim sijalicama, već isklučenim pa ih posle uključite. Jelku postavite što dalje od peći, radijatora, grejalice i TV-a.

Pored svega navedenog, treba povesti računa da deca ne barataju novogodišnjim svetlećim uklasima koji se napajaju na struju, ali treba pripaziti i da ih se ne dočepaju kućni ljubimci. Neretko se dešava da ih kuce i mace pregrizu, a ishod može da bude fatalan.

Protivpožarni aparati neophodni svakom domu

Međutim ono što je najbitnije, a što mi prema rečima komandanta Majstorovića nemamo kao naviku, jeste to da imamo jedan "es" aparat za gašenje požara sa prahom, koji kako navodi, može da ugasi početni požar.

- Vrlo jednostavno, to nam je najbitnija preventiva u našem domu, sve ostalo zavisi od našeg ponašanja. Ukoliko se požar dogodi prvo napustite prostoriju, jer ništa nije važnije od ljudskih života i zatim pozovete 193, obavestite vatrogasce, ako brzo stignemo biće manje materijalne štete, nadam se i manje povređivanja i smrtnih slučajeva - navodi.

Naglasio je da kada dođe do požara treba da postupimo prema sledećim uputstvima.

Pozvite 193

- Prvenstveno da se obavesti komandno operativni centar na broj 193, to je osnov svega, a po zakonu imate obavezu i pravo da svako ko je punoletan da pokuša da ugasi požar. Ako to ne može onda da se povuče bezbedno, i ako uz to može da se isključi i struja. Najbitnije od svega je da nemamo ljudskih žrtava i povređivanja. Povucite se, pozovite vatrogasce i mi ćemo vrlo brzo stići i pokušati da napravimo posao koji je najbolji za vas i nas - upućuje komandant Majstrović svim sugrađanima.

