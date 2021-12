NEKADA SPAVAO U PRODAVNICI, SAD LEŽI NA PARAMA! Jutjuberi ovako zgrću novac: PUBLIKA OD BAKE PRASETA TRAŽI DA SE PONAŠA TAKO

Koliko zarađuju influenseri i jutjuberi u Srbiji tema je koja zanima javnost od kada su influenseri toliko popularni u Srbiji.

- U svetu jutjuberi zarađuju velike svote novca. S jedne strane zarađuju direktno od platforme i od prikaza oglasa na njihovih sadržaja. Poenta nije pregled, već kampanje. Gleda se i dužina trajanja videa i pregleda - kaže za Kurir televiziju menadžing direktor Vajrles medija, Igor Černiševski.

- Veći deo je direktni deo dogovora sa kompanijama koje žele preko tog jutjubera da se oglašavaju. Jedan post na Instagramu, može da se naplati od 50, 100. 200 evra do 500 evra i više. Ono što je posebno zanimljivo je saradnja sa selebritijima, sa poznatim ličnostima. Postoje influenseri koji zarađuju zaista veliki novac. Nema zlatne formule za to - objašnja on.

Jutjuber Bogdan Ilić nedavno je prodao svoju firmu "Baka Prase d.o.o", dok je njegova ugostiteljska radnja "Internet kafe Institucija" prošle godine zabeležila minus od tri miliona dinara. Time se, ipak, ovaj influenser nije pohvalio na jutjubu.

- On pravi takav sadržaj, jer je to sadržaj koji njegovi pratioci žele to da vide. Imao je i onaj influenser koji je praznio bazen sa terase to je video napravljen, takođe, da bi imao preglede. Imali smo slučaj kada smo imali saradnju sa jednim velikim trgovinskim lancem, bila je situacija kada je jedan jutjuber ušao u prodavnicu, prespavao i sve to objavio na svom Jutjubu. Prva ideja je bila da ga tužimo. Međutim, odustalo se od toga, a onda se on žalio da mu je neudobnoni da je mogao da jede samo kroasane. Onda su mu oni poslali jastuk i ćebe - objašnjava on.

Za zaradu, kako pišu mediji, na primer, potrebno vam je 1.000 pretplatnika, najmanje 4.000 sati pregleda za godinu dana. Tako, za 40.000 pregleda, u Srbiji zaradite nešto više od jednog dolara.

