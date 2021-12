VREME ĆE VAS SLUDETI: Biće smrzavanja, kiše, snega a evo kad stiže OTOPLJENJE

Poslednji radni dan u nedelji, ispratili smo uz pretežno oblačno vreme.

Kiša je padala u nižim predelima, dok je u pojedinim krajvima bila i susnežica. Na planinama, kao što smo navikli za ovo doba godine, padao je sneg.

A u danima pred nama, na severu Srbije očekuje se suvo vreme, dok će u ostalim predelima biti pretežno oblačno. Povremeno će padati slaba kiša, susnežica i sneg. Duvaće jači severozapadni vetar.

Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša do 8. U nedelju se očekuje razvedravanje na zapadu i jugozapadu zemlje. Najniža temperatura od -1 do 2, a najviša od 2 do 9 stepeni. U ponedeljak će biti promenljivo oblačno vreme sa mešovitim padavinama. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 3 do 8 stepeni.

Sutra nas u Beogradu očekuje sunčano vreme. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 1, a maksimalna dnevna 6. Uživajte u vikendu koji je pred nama.

Kurir.rs/M.L.

