POGLEDAJTE KAKO GORAN PLAĆA STRUJU U IRSKOJ: Mislio sam da mu stavim srpskih 5 dinara ili već koliko može ali ĐAVOLA!

Mladić sa Balkana po imenu Goran, postao je viralni hit na Tik Toku, kada je sa svojim pratiocima podelio snimak u kojem se vidi kako tokom boravka u Irskoj, plaća utrošenu električnu energiju.

Naime, za razliku od Srbije i regiona, gde račune izmirujete na kraju meseca na šalterima pošte ili banke, pa i same aplikacije, u Irskoj se, novac ubacuje u sam merač struje.

"Da vidite kako plaćam struju u Irskoj. Evo, ođe je za evro i dva, novčiće, ovde se ubacuje. Ovde je sad trenutno stanje, 8 evra i 31 cent, dakle, to je trenutno stanje na računu. Evo ga ovako, dva evra, ne znam koliko se vidi, dva evra sad ćemo da stavimo tu. Evo ga, 10 evra i 31 cent. Sad ćemo da probamo sa jedan evro, sad ćemo da ga ubacimo. 11, 31, to je to. E, a sad. Imamo ovde jednu funtu. Da vidmo da li će to da radi. Ajde, Bože pomozi. Ništa. Ode jedna funta, neće funte da prima, mamu mu j***m. Ode funta za ništa. Vidi, ovde je palo, jao, mamu mu j***b, kako zna. Valjda oblik... To je do oblika brate. Ja sam mislio da mu stavim srpskih pet dinara il već koliko može, da mu odgovara ova veličina, al đavola, vidiš ti kako je to naštimovano.", rekao je on na kraju snimka.

U komentarima koji su usledili ispod snimka, pratioce je najviše interesovalo koliko struje može da se potroši za 10 evra, na šta im je Goran napisao da to traje oko desetak dana, u zavisnosti od korišćenja električne energije.

(Kurir.rs)