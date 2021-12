GRUPA TURISTA IZ SRBIJE ZAROBLJENA U ZANZIBARU: Letovi otkazani zbog korona virusa, ne mogu da se vrate u Beograd!

Avio-kompanije širom sveta otkazale su više od 4.500 letova tokom božićnog vikenda zbog manjka osoblja koje je zaraženo korona virusom, javljaju agencije. Zbog otkazanih letova za Dubai, grupa turista iz Srbije ne može da se vrati iz Zanzibara.

Situacija sa omikron sojem korona virusa je poremetila red letenja širom sveta, a zbog otkazivanja letova iz Zanzibara u Beograd ne mogu da se vrate ni neki naši građani.

Avio-agent Igor Vranješević objasnio je za RTS da su ljudi ostali u Zanzibaru zbog toga što je avio-kompanija "Flaj Dubai" otkazala sve letove do 31. decembra, uključujući i let od Zanzibara do Dubaija.

"S obzirom na to da se radi o niskobudžetnoj kompaniji, tu nije moguće prebacivanje na druge letove, a drugi letovi lete. Sad imamo situaciju da putnici moraju da se obrate na mestu gde su kupili svoje avionske karte da vide šta će dalje - da li će kupovati nove avionske karte u drugim kompanijama ili će na neki način 'Flaj Dubai' vršiti kompenzacije", naveo je Vranješević.

Dodatni problem predstavlja i to što su među zaraženima i pojedini piloti i kabinsko osoblje.

"Situacija nije toliko dramatična koliko se u ovom trenutku predstavlja. Jeste problem za kabinsko osoblje, za stjuardese, pilote, veliki je problem korona, ali ozbiljne avio-kompanije prave rezerve", naveo je Vranješević i dodao da u svakom trenutku mogu da reaguju u slučaju otkazivanja letova.

Vranješević je istakao da je ključna stvar za svakoga ko putuje da se posavetuje sa nekim ko se razume u pravila i ko može da ih protumači, pošto postoji veliki broj mesta i sajtova na kojima informacije mogu da se prikupe.

"Švajcarska ne dozvoljava ulazak vakcinisanima sa 'sputnjikom' i 'Sinofarmom', ali ako je putnik preležao koronu, on može da uđe u Švajcarsku, bez obzira što je vakcinisan tim vakcinama", kazao je Vranješević.

(Kurir.rs/RTS)