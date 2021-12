NEVAKCINISANI, DA LI MISLITE O OVOME? Dr Udovičić: Dan lečenja u šoku KOŠTA VIŠE nego što zaposleni uplati zdravstveno godinu dana

Samo jedan dan lečenja u intenzivnoj nezi košta 1.000 evra, a to je više nego što zaposleni odvaja od svoje zarade i uplaćuje u zdravstveno osiguranje za godinu dana, upozorava pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant vojne kovid bolnice Karaburma, koji se ovim rečima obraća mlađoj radno sposobnoj populaciji koja ne želi da se vakciniše, a koju cepivo 100 odsto štiti od teškog oblika bolesti i dolaska u intenzivnu.

- Ljudi žive u pogrešnom ubeđenju da su zdravstveno osiguranje i lečenje besplatni. Lako je doći do podatka koliko svaki zaposleni odvaja od svoje zarade i uplaćuje u zdravstveno osiguranje. Većina nema pojma kolika je to svota novca, ali misle da je i previše. Očekuju da će im osiguranje i taj novac koji je vidljiv i tačno se zna koliki je svakog meseca, obezbediti sve što oni zahtevaju. A ne znaju da je samo jedan dan lečenja u intenzivnoj nezi 1.000. evra, što je znatno više novca nego što uplate za godinu dana. A u EU ljudi moraju da plaćaju osiguranje mnogo više nego naš radnik, tamo dan lečenja u intenzivnoj košta 4.000-5.000 evra! Ali nama su ostali repovi iz socijalizma - država je dužna da pokrije sve troškove lečenja, a koliki je to iznos, niko ne razmišlja - kaže za Kurir dr Udovičić.

foto: Zorana Jevtić

I zato smo, ističe on, u apsurdnoj situaciji.

- Država je obezbedila vakcine, koje 100% štite mlađu radno sposobnu populaciju od težeg oblika bolesti i lečenja u jedinicama intenzivne nege, gde su najveći troškovi lečenja. Ova populacija to odbija, svesno ili nesvesno. Ali ne daj bože da im se kaže da im osiguranje pokriva samo deo troškova lečenja i da ostatak, koji znatno prevazilazi tu sumu, moraju platiti! Neće vakcinu koja je praktično besplatna, ali hoće lečenje koje neko mora platiti na kraju. Neko mora platiti i zdravstvene radnike, nemedicinsko osoblje, logističku podršku, skupu opremu i lekove, hranu i sve ostalo. Sve te troškove pokriva država, ali država nije bure novca bez dna, taj novac se odvaja od poreskih obveznika, dakle od svih građana Srbije, i vakcinisanih i nevakcinisanih - naglašava dr Udovičić i dodaje:

POSTALI SMO NAJPAMETNIJI? Pitanje je, navodi dr Udovičić, zašto smo u početku bili primer efikasne vakcinacije, i po organizaciji, i po broju vakcinisanih. - Tada smo bili na prvom mestu u Evropi. Sada smo među poslednjim. Šta se desilo? Da li smo u međuvremenu postali najpametniji o pitanju vakcina?! Da li mi to nešto znamo što ostatak Evrope ne zna?!

- Pa na kraju, kako god to neko hoće da shvati, ispada da vakcinisani, osim što se nemaju gde lečiti jer većinu bolničkih kapaciteta u kovidu zauzimaju nevakcinisani, a posebno tamo gde je najskuplje - intenzivnoj, moraju da plaćaju lečenje nevakcinisanima. Zvuči zaista surovo, ali je i istinito. Ne želimo deliti građane na vakcinisane i nevakcinisane, ali stepen odgovornosti prema zdravstvenom sistemu i društvu u celini je podeljen. Ako hoćemo da sačuvamo zdravstveni sistem, da imamo gde da se lečimo svi podjednako kvalitetno i uspešno, onda moramo i svi podjednako biti odgovorni prema njemu.

