DIREKTOR RHMZ-A UPRAVO OBJAVIO NAJTAČNIJU VREMENSKU PROGNOZU ZA NOVU GODINU! Zna se šta nas čeka za doček, a šta I TRI DANA POSLE

Prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl. met., direktor RHMZ kaže da će vreme za novogodišnje praznike biti veoma toplo.

U petak, 31. 12. 2021. naveo je da će ujutro i pre podne pretežno oblačno, a od sredine dana razvedravanje sa zapada i osetno toplije.

- Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5 °S (u Beogradu oko 5 °S), najviša od 9 do 17 °S (u Beogradu oko 15 °S) - naveo je on.

U novogodišnjoj noći malo do umereno oblačno i suvo, sa temperaturom u većini mesta od 2 do 9 °S.

U subotu, 01. 01. 2022 god, navodi on, u Vojvodini i u zapadnoj Srbiji pretežno sunčano.

- U ostalim krajevima umereno naoblačenje, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se samo ponegde u oblasti Homolja. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7 °S (u Beogradu oko 7 °S), najviša od 11 do 16 °S (u Beogradu oko 14 °S).

U nedelju, 02. 01. 2022. ujutro ponegde kratkotrajna magla. U toku dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

- Vetar slab i umeren, severozapadni, u toku dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 9 °S (u Beogradu oko 7 °S), najviša od 10 do 15 °S (u Beogradu oko 14 °S).

U ponedeljak, 03. 01. 2022 god. umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 5 °S (u Beogradu oko 5 °S), najviša od 10 do 15 °S (u Beogradu oko 13 °S). - napisao je direktor RHMZ-a, svima u ime Republičkog hidrometeorološkog zavoda i u svoje lično ime poželevši srećne predstojeće praznike.

