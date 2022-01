OBAVEZNA VAKCINACIJA ILI NE?! STRUČNJACI MISLE DA LJUDI IMAJU PRAVO DA ZNAJU INFORMACIJE! Evo šta tačno predviđaju srpski zakoni

U Grčkoj je stupila na snagu kazna za nevakcinisane građane starije od 60 godina u vrednosti od 50 evra u januaru, a svakog sledećeg meseca plaćaće po 100 evra ukoliko u međuvremenu ne prime vakcinu. U Italiji je od 8. januara obavezna vakcinacija protiv koronavirusa starijih od 50 godina. Od prvog februara će se sa 100 evra kažnjavati oni koji se nisu vakcinisali, primili drugu ili treću dozu, iako su imali priliku da to učine. Onima koji budu kršili mere prete novčane kazne između 600 i 1500 evra.

U Austriji, gde je stopa nevakcinisanih izuzetno visoka, predviđeno je da osobe koje ne budu poštovale obavezu vakcinacije budu kažnjene sa do 3.600 evra za odbijanje prve doze i 1.450 za odbijanje treće doze. Gosti Pulsa Srbije bili su Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava i Dr Miloš Obrenović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i specijalista interne medicine.

- Ne verujem da bi bilo koja vlada mogla da uvede obaveznu vakcinaciju, a da ne postoji podrška građana. U Srbiji postoje stvari koje se kažnjavaju - rekla je Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava.

Doktor Miloš Obrenović smatra da treba uzeti u obzir mentalitet našeg naroda.

- Prvo treba da poznajemo mentalitet našeg naroda. Vremenom sam shvatio da morate da imate osećaja za situaciju u kojoj se nalazite. Šta bi se desilo kada biste uveli obavetnu vakcinaciju? Mislim da bi došlo do ozbiljnih protesta. Kome to treba? Sve je to za duboko razmšljanje - rekao je u Pulsu Srbije dr Miloš Obrenović, specijalista fizikalne i interne medicine.

Doktor Obrenović dodaje da etiketiranje ljudi da su "antivakseri" nije dobro.

- Etiketiranje da je neko "antivakser" nije dobro. Pazite, mi se borimo za ljudski život. Lečimo sve ko hoće da se leči. Pitanje gde je kraj represije, da ne pređe u totalitarizam. Ovo je sve kratak period da bi nešto moglo da se kaže. Ne možemo olako shvatiti zakone - dodao je dr Obrenović.

Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava smatra da sve zavisi od sistema nadzora.

- Sve zavisi od sistema nadzora. Ako pogledamo praksu u saobraćaju, sigurno je da se u nekoj meri smanjio broj vozača, koji voze u alkoholisanom stanju. Sve zavisi od sistema nadzora. Saglasna sam sa doktorom, pre svega moramo da pružimo relevantne odgovore koji oni sa pravom postavljaju - rekla je Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava.

- Imate određenu proceduru koja mora da bude ispunjena. Radi se na preporuku SZO. Mnogi tumače da treba da postoji preporuka SZO da vakcinacija treba da bude obavena. Niko nikad nije objasnio da Svetska zdravstvena organizacija nikada nije dala takvu preporuku, niti će dati, jer ne daje. Ali, preporuka postoji, i mi tu preporuku imamo. Porebno je da republička stručna komisija izda predlog, kao i Zavod za javno zdravlje i daju akt ministra, i mi time ulazimo u zakonsku mogućnost. Svaka zemlja to uređuje to na svoj način - rekla je Katarina Golubović - rekla je Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava.

