KO JE DANAS IMAO LETNJE GUME, TAJ JE NAGRABUSIO! Pazite, kazne za ovo su DRAKONSKE! Zakon je jasan! (FOTO)

Sneg koji je padao u Srbiji noćas i danas tokom dana izazvao je niz saobraćajnih nezgoda. Neki autobusi su proklizavali, ostajali zaglavljeni.

Mnogi putnički automobili sletali su sa puta, a desilo se i nekoliko saobraćajnih nezgoda. U Beogradu se desilo više sudara, samo kod Batajničke petlje njih osam...

Stoga je važno podsetiti na to šta kaže zakon o korišćenju zimske opreme u ovakvim uslovima vožnje.

Upotreba zimske opreme obavezna je od 1. novembra do 1. aprila.

foto: Nemanja Nikolić

Pravilnik o tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima precizira da vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, pa ako u tim uslovima i dalje vozite sa letnjim gumama, saobraćajni policajci će vas debelo kazniti.

- Zakon o saobraćaju nalaže da su zimski pneumatici obavezni od 1. novembra do 1. aprila, ali ne morate ih imati ako je lepo vreme, već samo ako su na putu sneg, led ili poledica - potvrđuje za Kurir Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Ipak, ako je na putu sneg, a vi imate zimske gume, u debelom ste problemu...

- Kazna za one koji nemaju zimske pneumatike je od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a 60.000. do 800.000 za pravna lica! - kaže Okanović i dodaje da nepoštovanje datuma koji je predvideo zakon može i da vam upropasti život, ukoliko se vašom krivicom dogodi saobraćajna nezgoda.

- U slučaju saobraćajne nesreće prouzrokovane neispravnim pneumaticima, i vozač i vlasnik vozila su dužni da isplate svu štetu nastalu u udesu, a vrlo često su to milionski iznosi. Ako se ne plati, ide se na sud, potom na izvršenje, skidanje od plate i slično. Tako gledano, ipak se više isplati ispoštovati datum nego rizikovati veliki problem - rekao je on i podsetio da ako u udesu dođe do smrtnog ishoda, propisana kazna zatvora može da iznosi između dve i 12 godina - rekao je on.

Kurir.rs / S. T.