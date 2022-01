U SRBIJI SE SVAKI ČETVRTI BRAK RASPADNE! Stručnjaci otkrili metode da poboljšate odnose OVO TREBA SA PARTNEROM DA RADITE SVAKI DAN

Poslednje istraživanja pokazuju da se u Srbiji svaki četvrti brak raspadne i to u proseku najkasnije posle 13 godina. Stručnjaci kažu da uglavnom svi problemi u brakovima nastaju zbog toga što iščezava komunikacija. Da li materijalni uslovi treba da budu presudni, i koliko je razvod braka danas postao društveno prihvatljiv?

foto: Kurir Televizija

Ovo su neka od pitanja na koja na koja su odgovore dali za emisiju Puls Srbije na Kurir televiziji - Nebojše Savića, bračnog terapeuta i Biljane Ćulafić, psihoterapeuta za porodicu i traume.

- Ljudi slabije komuniciraju. Komuniciraju sa nekim drugim ljudima, žale se, kukaju, često su onoj priči da im je teško i gomilaju probleme. Ako probleme ne rešavamo, onda se problemi gomilaju. Ne možemo nekada na razvod da gledamo kao na nešto loše - rekla je za Puls Srbije Biljana Ćulafić, psihoterapeut.

Ono što je bitno, a to stručnjaci naglašavaju je i to da nije svaki razvod braka "kraj sveta". Kada se govori o normalnim uslovima, a to je da nema nasilja, maltretiranja i sličnih ološih stvari, treba pokušati sačuvati brak.

- Razvod nije kraj sveta i kraj života. Neki od razloga razloga zašto ljudi traže pomoć u braku su - prevara, preterano mešanje roditelja u brak, što je karakteristika naših podneblja, pogotovo ako žive zajedno, problem komunikacije je prvi problem, nasilje, oblici zavisnosti. Na primer zavisnost od kocke, a o tome se uopšte ne govori mnogo - rekao je Nebojša Savić, bračni terapeut.

foto: Kurir Televizija

Važno je znati i razliku između zaljubljenosti i ljubavi.

- Dok su zaljubljeni, ljudi često idealizuju tu osobu sa kojom su u vezi ili braku. Ne vide sve osobine ili mane koje ta osoba ima. Zaljubljenost traje 2 godine, nakon toga dolazi ili ljubav ili sva ta fasada pada. Za sve to je vrlo korisna psihoterapija - rekla je Ćulafić.

foto: Kurir Televizija

- Važno je da ljudi imaju ritual. Nebitno šta je to, da li pijemo kafu, pričamo o tome kako ćemo provesti dan, kako se osećamo. Ili uveče da pričamo šta smo radili, kako smo se osećali. Treba da se potrudimo kako da komuniciramo - dodala je Ćulafić.

- U brak se ne ulazi da se proba kako je zo. U brak se ulazi da se uspe - zaključio je Nebojša Savić, bračni terapeut.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:08 PESMA POSVEĆENA BIVŠOJ ŽENI? Severina konačno priznala RAZVOD, a Igor Kojić objavio snimak koji je ZAINTRIGIRAO SVE! (VIDEO)