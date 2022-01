METEOROLOG OBJAVIO NOVU PROGNOZU Temperatura narednih dana i do 15 stepeni, a onda stiže još jedan OBRT! Ovde će opet da se zabeli

Narednih dana biće veoma promenljivo, povremeno i vetrovito, ali bez prave zime, uz moguće kratko pogoršanje oko 1. februara. Moguće je da će temperature biti blizu 15 stepeni, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

- U subotu biće promenljivo oblačno i malo hladnije u odnosu na petak, posebno nad većim delom Srbije, BiH i istočne Hrvatske gde će povremeno biti uslova za slabe padavine, posebno ujutro i ponovo u noći ka nedelji. Duvaće umeren, povremeno i jak, a u noći ka nedelji na severu Srbije i vrlo jak severozapadni i zapadni vetar. Padavine će ispod 800 metara nadmorske visine (mnv) uglavnom biti u obliku kiše ili susnežice, dok bi snega u naletima moglo biti preko te visine. Dnevni maksimum od 2 do 7 stepeni Celzijusa. U nedelju promenjljivo oblačno i toplije, posebno nad središnjim i južnim predelima gde će maksimum biti oko 10 stepeni Celzijusa, a ponegde i do oko 13 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

Kako kaže, nad ostalim predelima uglavnom od 5 do 9 stepeni Celzijusa. Posle podne na severozapadu moguće prolazno naoblačenje, ređa pojava prolazne kiše, jak severozapadni vetar i manje zahlađenje.

- U ponedeljak jutro prohladno uz slab mraz i ređu pojavu magle. Sredinom dana prvo na zapadu, jugozapadu i severozapadu, a posle podne i uveče i nad ostalim predelima prolazno ali jače pogoršanje uz kišu, jak severozapadni vetar i zahlađenje tako da će biti uslova da kiša na kratko i u nižim predelima pređe u susnežicu i sneg. Za sada se ne očekuje formiranje snežnog pokrivača nigde ispod 800 mvn jer će sneg biti vlažan, pomešan sa kišom i padaće na temperaturi iznad nule, a padavine će brzo prestati. U ponedeljak posle podne sa zahlađenjem maksimum od 1 do 5 stepeni Celzijusa. U ponedeljak posle podne i u noći ka utorku predeli iznad 800 mnv mogu dobiti od 4 do 9 cm snega. Do srede sledeće nedelje verovatno promenljivo oblačno i prohladno ali bez pravih zimskih temperatura uz minimume od -5 do 0 i maksimume od 3 do 8 stepeni Celzijusa. Povremeno, posebno u utorak posle podne ponegde može biti prolaznih padavina.

Oko 5. februara se računa na razvijanje jakog ciklona severno od Velike Britanije koji bi preko zapadne Evrope počeo premeštati svoj hladan front.

- Operativni proračuni GFS-a i ECMWF imaju toplu opciju razvoja sinoptike jer taj ciklon oko 7. februara zadržavaju zapadno do Alpa pri čemu ka nama iz Mediterana kreće topao vazduh. S druge strane značajan deo ansambla članova oba modela ima hladniju verziju razvoja sinoptike, taj ciklon vrlo brzo šalju ka Jadranu, čime će naš deo Evrope da se nađe u hladnom sektoru ovog ciklona i uz jače zahlađenje sladi povratak zime. Tek za oko 3-4 dana ćemo moći preciznije reći u kom pravcu će se sinoptika posle 5. februara razvijati. U velikom broju sličnih situacija vremenom modeli sve više taj ciklon pomeraju na istok i on često “pobegne” ka Grčkoj i Turskoj. U koliko bi se taj trend i sada javio, vrlo verovatno bi to za nas značio povratak zime jer je trenutno ciklon postavljen suviše na zapad da bi ga i to pomeranje na istok odnelo daleko od nas. Sa druge strane, ukoliko ciklon ostane na zapadu oko 7. februara maksimumi bi mogli odlaziti i na blizu 15 stepeni Celzijusa - piše Čubrilo.

Predviđa da će narednih dana biti vrlo promenjivo ali bez prave zime uz moguće nešto jače ali takođe prolazno pogoršanje oko 1. februara.

(Kurir.rs)