ŠTA SE KRIJE IZA PRIČE O HUMANOSTI Raisa: Milici sam htela da dam bubreg, a ona me optužila da sam alkoholičar (FOTO)

Raisa Lošić (32), rodom iz Knina, iz kog je izbegla 1995. godine, i pored teškog detinjstva odlučila je da radi ono što je radila u izbeglištvu - da deli s drugima i da im pomaže, pa je tako ni manje ni više odlučila da nepoznatoj devojci da - bubreg. Videla je apel njoj tada nepoznate devojke Milice Adamović, koju na društvenim mrežama prati više od 15.000 ljudi.

U prvoj ispovesti Milica je ispričala da je kao mala zbog lekarske greške ostala bez jednog bubrega, i da joj drugi bubreg radi sa samo 10 odsto kapaciteta. Dijaliza je za nju, govorila je tada, bila jedino rešenje lekara, ili nesrodni donor, pošto srodnog nema. Dijalizu je, objasnila je, odbila, jer nema ko da brine o njenom bratu i majci, koji su takođe bolesni.

U junu prošle godine tvrdila je za medije da su joj lekari rekli da joj je ostalo još samo šest meseci života, a da joj za lečenje u Turskoj treba 50.000 evra, što su ljudi za nju i sakupili.

Redakcija Kurira je više puta objavljivala apele za pomoć Milici Adamović, u želji da joj pomognemo. Ni naša redakcija ni Raisa Lošić ne spore da Milica Adamović ima velike zdravstvene probleme. Međutim, kad smo je u oktobru prošle godine pitali gde je u Srbiji lečena i u kojoj bolnici u inostranstvu je odbijena, kako bismo pokušali da utičemo da joj se pomogne, rekla je da "o tome priča mesecima i da ne bi ništa dodala". Ona od tada odbija svaki kontakt s listom Kurir, a njeni poslednji nastupi u javnosti dovode u sumnju neke pojedinosti u celom slučaju.

U nedavnom gostovanju u jednoj emisiji Milica je govorila ne tako lepe stvari upravo o svojoj prvoj donorki, koja je s njom otišla u Tursku, gde ih je odbila lekarska etička komisija jer nisu mogle da daju konzistentne odgovore koji bi dokazali vezu između primaoca i donora.

Milica je Raisu u toj emisiji predstavila kao osobu koja je "polupijana otišla na tipizaciju", te zbog toga nije došlo do transplantacije, a potom je dodala: "Neka ljudi zaključe da li je ona zaista htela da mi bude donor."

Raisa je odgledala tu emisiju i rešila da se Kuriru obrati pismom, jer, kako kaže, javnost može da posumnja da nije podobna i dobra majka svojoj deci i plaši se da bi možda imala problema s centrom za socijalni rad zbog optužbi da je alkoholičarka. A da je zaista alkoholičarka, kaže, sigurno ne bi prošla sve analize i stigla čak do Turske s Milicom, ostavivši svoju decu na tri nedelje da bi strancu dala bubreg i šansu za život.

Njeno otvoreno pismo prenosimo u celosti: - Bila sam prvi donor Milice Adamović. Obraćam se ovim pismom zbog intervjua koji je Milica nedavno dala za jedan medij. Pre svega da kažem da moj cilj nije medijsko eksponiranje i ovo je jedini put da se, samo Kuriru, obraćam zbog problema koji imam. Ovim obraćanjem želim samo da objasnim da Milica nije bila potpuno iskrena.

Naime, izjavila je da su svi donori odustali od nje, ali je zaboravila da naglasi da sam je nakon odustajanja trećeg donora - momka koji je navodno želeo da budu u istoj sobi, kako je rekla - opet pozvala da joj pomognem. Jer, nakon preležane korone, mogla sam biti donor (konsultovala sam se s lekarom), ali je Milica ženi koja nam je pomogla kad smo odlazile u Tursku rekla sledeće, citiram: "Pre ću umreti nego da mi ona da bubreg."

- Iskreno, ne znam zašto, jer joj je život ugrožen, apeluje, moli, ali je sigurni spas odbacila. Takođe, želim da naglasim da nisam išla na analize polupijana, kao što je navela, jer sam dve naredne nedelje prošla analize bez ikakve prepreke da budem donor. Istina jeste da sam nakon 17 dana u Istanbulu našla prodavnicu gde sam kupila flašu vina i popila vino zbog stresa koji se nataložio u meni zbog situacije u kojoj smo se našle. Milica je takođe zaboravila da se ona naljutila tada, ne zbog vina, već zbog toga što sam izašla iz hotela s devojkom koju nismo poznavale dobro, a koja je zbog nas dve došla u Istanbul da nam pomogne. Takođe je zaboravila da sam tih dana bila utučena zbog odbijanja etičke komisije, zbog dece koja su me čekala kod kuće, a ja nisam znala da im kažem kad ću doći.

- Svega je bilo u tom Istanbulu, a ja imam svedoke da nisam ni sekunde bila poljuljana u svojoj odluci, da nisam učinila ništa da ugrozim to zbog čega sam došla. To su ljudi koji su u isto vreme iz istih razloga bili u Istanbulu. Takođe, Milica poseduje svu moju medicinsku dokumentaciju, koja će demantovati njene navode, jer se vidi da sam zdrava, ne pijem - parametri pokazuju sve. Ovo pismo ne pišem da bih Milicu omalovažavala ili da bi je ljudi sada odbacili. Molim vas, nemojte. Pomozite joj, od srca to želim. Ovo pismo pišem isključivo zbog stvari koje mogu da se dogode, jer je rešila da na mene zalepi etiketu. Verujem da nije pomislila ni na tren na moju decu i kako će se ona osećati, i da li će neko dovesti u pitanje moje roditeljstvo, a to nikome, pa ni njoj ne mogu da dozvolim. Voljna sam da pomognem svakome ko je u nevolji. Milici želim da ostvari svoje snove, ali i da vodi računa o tuđim.

Uvidom u lekarsku dokumentaciju Milice Adamović shvatamo problem koji ona ima, kao i da su tačni navodi da joj je preporučena hemodijaliza, jer joj jedini bubreg otkazuje, a narednih dana ćemo objaviti šta su nam iz bolnica u kojima se Milica lečila rekli.

S Milicom Adamović pokušali smo ovim povodom da kontaktiramo i pitamo zbog čega je govorila tako o svojoj prvoj donorki, ali ona do objavljivanja ovog teksta nije odgovarala na naše pozive i poruke. Kao ni mesecima unazad.

