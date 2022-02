JEZIVA STATISTIKA! VLASNICI SU JEDINI KRIVCI ŠTO SU PSI KRVOLOČNI! Kinolog objasnio GLAVNI RAZLOG napada životinja na ljude!

Vlasnički pas rase staford napao je juče slepog čoveka sa svojim psom vodičem rase belgijski ovčar, u ulici Despota Olivera kod petkog parkića na Zvezdari u Beogradu, a samo pukom srećom niko nije stradao. To je tema koja je ovih dana jedna od glavnih društvenih tema.

Podatak koji se sve češće pojavljuje u javnosti jeste i taj da su tri četvtine pasa koji napadaju ljude i druge pse vlasnički psi, a da je samo jedna trećina pasa koji su nevlasnički.

Za televiziju Kurir je na ovu temu govorio predsednik Kinološkog društva Novi Beograd Goran Šarenac.

- To je jedan neverovatan podatak, da tri četvrtine napada bude od vlasnikih pasa. Dakle, problem je u vlasnicima, a ne u psima. Jedno od stvari koje vlasnici ne rade je kada kupimo, dobijemo ili udomimo psa ne informišemo se o rasi pasa, a druga je ta što ne socijalizujemo pse - rekao je predsednik Kinološkog društva Novi Beograd Goran Šarenac za Kurir televiziju.

Ono što Šarevan ističe je važnost socijalizacije.

- Socijalizacija pasa nisu komande. To je način na koji naš pas učestvuje u društvenom životu sa ljudima i drugim psima. Većina pasa koji napadaju, nije prošla socijalizaciju i zato se i dešavaju napadi. Fascinantan je i podatak da samo jedna trečina nevlasničkih pasa napada druge ljude i pse, i možemo reći da kod njih postoji prirodna socijalizacija.

- Obavezno je kućnog ljubimca držati na povocu, i za kuce veće od 55 centimetara je obavezna brnjica ili korpa. Tako zakon propisuje. Povodac bi bilo dobro držati sa leve strane. Za moje pse Kiku, koja ima 59 centimetara korpa je obavezna, a za Sunčicu koja je manja, korpa nije obavezna, jer je ispod 55 centimetara.

Šarenac ističe i to da su vlasnici uvek krivi za napade pasa na druge pse i ljude.

- Vlasnici su uvek krivi. Ukoliko se vlasnici ne pridržavaju zakona kazne su od 2.500 do 75.000 dinara. I ono što je bitno je i to da ukoliko je napad sa smrtnim ishodom kazne su od 1 do 8 godina zavora. Apel je - ljudi uradite socijalizaciju, a posebno za pse u gradskim sredinama- rekao je Šarenac.

