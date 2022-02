KAMIONDŽIJE VOZE POD DEJSTVOM ALKOHOLA: Počela velika kontrola vozača teretnjaka i autobusa PODACI ZA PRVIH 48 SATI PORAŽAVAJUĆI

Policija je započela pojačanu kontrolu vozača autobusa i kamiona.

Akcenat je stavljen na poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i na tahografe.

Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije otkrio je broj prekršaja koji je policija zatekla na putevima i da je čak pet vozača teretnih vozila bilo pod dejstvom alkohola.

- Tokom ove nedelje sprovodi se akcija pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa. Za prva dva dana otkriveno je više od dve i po hiljade prekršaja vozača teretnih vozila i 129 prekršaja vozača autobusa. Zanimljivo je da je pet vozača teretnih vozila bilo pod dejstvom alkohola - rekao je Vida u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Vida se potom osvrnuo na same prekršaje.

- Otkriven je veliki broj prekršaja. Uglavnom su prekršaji prekovremeno dozvoljeno vreme upravljanja, ali postoji i korišćenje dozvoljenih pauzi. Među ovim prekršajima nalazi i nekorišćenje sigurnosnog pojasa. Nažalost, postoje i najteži prekršaji, upravljanje pod dejstvom alkohola - rekao je Vida.

foto: Profimedia

Za vozače koji su izgubili dozvolu organizovan je seminar od 40 obaveznih časova na kojima te osobe mora da prisustvuju. Ivana Stanić iz Agencije za bezbednost saobraćaja istakla je da seminar pomaže vozačima.

- Trenutno raspolažemo podacima da je 9.000 vozača prošlo kroz te obuke i seminare. To govori da bi seminari trebalo da se nastave. Važno je da ima jako malo onih koji ponavljaju te seminare, što znači da ljudi nauče. Nadamo se da ćemo u narednih 10 godina uvesti seminare na koji će vozači ići da ne bi došlo do situacije da im oduzimamo vozačku dozvolu. Kad dođemo do toga da vozaču oduzmemo vozačku dozvolu, to znači da je napravio već ozbiljan niz prekršaja - rekla je Stanić.

foto: Kurir televizija

