RASPRAVA U EMISIJI UŽIVO ZBOG MATEJA PERIŠA! Igor Jurić besno odgovorio Gordani Mišev POLICIJA NIKADA NIJE TO REKLA!

Šta raditi u slučaju nestanka osobe? Posle koliko vremena zakon dozvoljava da se prijavi nestanak i da krene opsežna potraga? Brojnih nerešenih slučajeva i dalje ima, kakve su njihove sudbine? Na koji način je pomogao Registar nestalih lica Srbije?

Gosti večerašnjeg Usijanja bili su Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić" i Gordana Mišev, ekspert za bezbednost.

foto: Kurir Televizija

Igor Jurić smatra da je slučaj nestanka Alekse Stankovića specifičan po tome što je on najavio odlazak i rekao da će ići da živi u inostranstvo.

- Slučaj je specifičan po tome što je dečko sam najavio odlazak. Uzeo je dokumente i rekao je da će ići da radi u inostranstvo. Ono što je još specifično je i to da smo konstantno dobijali poruke, ljudi koji su ga videli, vrlo tačni opisi, recimo vozač na liniji 70 koji nam je do detalja sve opisao, kako se ponašao, kako je radio. To je bio jak trag da je Aleksa živ. Ljudi su pokazali ogromnu svest i empatiju, i pomogli da se Aleksa nađe - rekao je Igor Jurić u Usijanju.

Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, rekla je da se 95% nestalih osoba nađe, odnosno da se slučaj reši.

foto: Kurir Televizija

- Prvo bih rekla da je nestanak Alekse Stankovića jedan uobičajeni nestanak. Prvo, da kažemo prvo da se 95% nestalih ljudi u Srbiji pronađe. Uglavnom, posle par dana se osoba nađe. Ono što bih naglasila je da je bezbednost dece prvo na roditeljima, onda školi, a onda i na policiji. Postoje i nesrećni slučajevi, kao što se desilo sa Matejom, pod dejstvom opijata, ili su to osobe koje imaju težih mentalnih poremećaja. Kolike resurse policija troši na osobu koja ima probleme u školi, u ljubavi, sa roditeljima. Dešavaju se i samoubista. Treba povesti računa o svemu - rekla je Gordana Mišev, ekspert za bezbednost.

Igoru Juriću zasmetalo je to što je Gordana Mišev rekla da je Matej koristio opijate.

- Pre svega želeo bih da odgovorim na konstataciju Gordane Mišev. Prvo, mnogo me vređa to što ona sa tvrdnjom govori da je Matej koristio opijate. Policija nijednog momenta nije izašla sa tvrdnjom da je Matej koristio bilo kakve opijate. Pod broj dva, ona kaže za 95% da se deca nađu, i to je tačno - odgovorio je Igor Jurić.

foto: Kurir televizija

Blažo Marković dao je ideju da treba da se stvori jedna posebna jedinica u policiji koja bi radila na slučajevima nestanka.

- Izronila mi se ideja da treba napraviti posebnu jedinicu policije. Policija mora sve to da radi. Svakom je dete najbitnije. Trebalo bi se stvoriti jedna jedinica, koja bi radila ove slučajeve, od 1.000 do 3.000 ljudi - rekao je Blažo Markovič.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

40:07 USIJANJE 09.02.2022.