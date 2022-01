USIJANJE: ANĐUS, DOBRIČANIN I PILIĆ SAGLASNI DA SE NAD ĐOKOVIĆEM VRŠI TORTURA: Namamili su ga u Australiju da bi OVO URADILI

Najbolji teniser sveta Novak Đoković već deseti dan proživljava pravnu torturu u Melburnu, a samo što su se navijači ponadali da će ostati na takmičenju na Australijan Openu, usledio je novi šok.

Ministar za imigraciona pitanja Aleks Hok iskoristio je diskreciono pravo i ukinuo je Novaku vizu za boravak u zemlji zbog "pretnji po zdravlje i javno dobro stanovništva". Đoković je ponovo u pritvoru, a o njegovom ostanku i takmičenju odlučivaće Federalni sud.

foto: Novak Đoković

Gosti večerašnjeg Usijanja su bili Dejan Anđus, sportski novinar, Zora Dobričanin, advokatica i Nikola Pilić, teniski trener.

foto: Kurir Televizija

Zora Dobričanin je u emisiji Usijanje istakla da joj ostaje samo da veruje u pravni sistem Australije.

- Ono što uvek kažem svojim klijentima je - daj mi činjenice, daću ti pravo. Ovde ne raspolažem nikakvim činjenicama, već samo medijskim naslovima. Ne mogu baš da dam pravu ocenu. Ostaje mi samo da verujem da se kolege u Australiji rukovode pravom - rekla je Zora Dobričanin u emisiji Usijanje, na Kurir televiziji.

- Novak je prevelik igrač. On je apsolutni broj jedan u svetu. Pretpostavljam da se ne bi igrali sa njegovim ugledom. Ne dopada mi se što je politika odlučila da suspenduje sudsku odluku. To nedopustivo u svetu, za koji smo mi verovali da je demokratski.

foto: EPA Dean Lewins

Zora Dobričanin je u emisiji Usijanje postavila nekoliko krucijalnih pitanja u vezi sa Novakom Đokovićem, na koje nemamo odgovore još uve.

- Zbog čeka su čekali da on dođe i sleti na tlo? Kao da je neko hteo da ga maltretira i da se iživljava. S obzirom da je beli sport, sport u kom se vrti mnogo novca - sve je moguće - rekla je Dobričanin.

foto: Kurir Televizija

Dejan Anđus smatra da je teško odgovoriti na sva pitanja koja se sama nameću poslednjih dana.

- Mora da kažem da je jako teško odgovoriti na sva pitanja. Fenomenološki posmatram stvari. Nakon obraćanja predsednika Vučića, besmisleno je da ja bilo šta tu dodajem. Takođe, unapred su znali da će se sve ovo desiti, da će ga maltretitati. Dobro poznajem Vučića lično, družili smo se 30 godina. Znam da svaku rečenicu dobro promisli - objasnio je Dejan Anđus u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

Anđus naglašava da je u pitanju onemogućavanje Đokoviću da osvoji nove turnire.

foto: Kurir Televizija

- Ako je bio cilj da mu onemoguće 21. gren slem, jako je čudno što to nisu ranije uradili. Veliki broj tenisera iz vrha su sa Zapada, iz Engleske, Amerike, Australije, a jako mali broj je sa Istoka. Bilo je uglavnom Čeha i Rusa, i pojavio se Novak Đoković.

Za celu ovu situaciju, Dejan Anđus krivi obaveštajne službe.

foto: Kurir Televizija

- Ono što sam video je to da je Novak Đoković upao u lavirint obaveštajnih službi. Nisam teoretičar zavere, ali dobro poznajem rad obaveštajnih službi. Uvek su upletene u rad sudova. Mislim i na Australiju i na ceo svet. Možda naivni misle da to nije tako - rekao je Dejan Anđus.

Teniski stručnjak i trener Nikola Pilić smatra da je nečuveno sve ovo što se dešava Novaku Đokoviću.

- Ne treba čovek biti advokat da bi se sagledala sitacija. Došao je u Melburn i od tada ga tretiraju kao kriminalca. Ovo je čista politička igra. Kad politika uđe duboko u sport, onda to ne valja. Novak je 9 puta osvojio je Australijan Open - rekao je Nikola Pilić, teniski trener.

foto: Kurir televizija

Zora Dobričanin smatra da je Novak Đoković, kako kaže, namamljen u Australiju da bi se nad njim iživljavali.

- Oni su ga namamili na svoju teritoriju da bi mogli da se iživljavaju nad njim. Postoje priče da se znalo da Novak Đoković neće učestvovati na turniru. Sve više počinjem da verujem u to. Sada i da izgubi on će biti pobednik. To ne govorim kao utehu, već mislim da će biti moralni pobednik - rekla je u Usijanju Zora Dobričanin.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:08 BIĆE TO VELIKA ČAST ZA NOVAKA! Isplivalo pravilo koje će vlasti u Australiji morati da ispune ako Đoković pobedi na AO