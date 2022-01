USIJANJE: IZVESNO JE DA KRIVOKAPIĆEVA VLADA PADA! Pavićević objasnio koje su dve mogućnosti za razrešenje krize u Crnoj Gori

Nakon što je lider URA Dritan Abazović izneo predlog za formiranje manjinske vlade, odnosno rušenje kabineta premijera Zdravka Krivokapića i to uz pomoć DPS i manjina, stigao je žestok odgovor i od Krivokapića.

On je na hitnoj sednici pozvao Abazovića da njegovi poslanici vrate mandate, a da zatim svi idu na vanredne izbore. Odmah su krenule spekulacije i pitanja ko stoji iza Abazovićevih poteza, pa i tvrdnje da je on "ucenjen i da se ovim na mala vrata vraća DPS i Milo Đukanović".

foto: Kurir televizija

Kakav će epilog dobiti politička kriza u Crnoj Gori? Ko će koga "srušiti" Krivokapić Abazovića ili Abazović Krivokapića? Da li su rešenje novi izbori ili manjinska vlada? O tome su u večerašnjem Usijanju govorili prof. Vladimir Pavićević, politikolog Nebojša Medojević, predsednik Pokreta za promene i dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije.

foto: EPA Andrej Cukic, Beta

- Ja bih pre svega da uputim jedan apel svima u Crnog gori na smirivanje tenzija u Crnoj Gori. Te tenzije pojačava Zdravko Krivokapić i to samo iz jednog razloga - u pokušaju da sačuva fotelju predsednika vlade, a izgubio je većinu u skupštini i izgubio je poverenje - rekao je Vladimir Pavićević.

Profesor Pavićevič ističe da je izvesno i da će vlada Zdravka Krivokapića pasti.

foto: Kurir televizija

- Druga stvar je, to što je izvesno da će vlada Zdravka Krivokapića da padne. Ona je u jednom momentu svoju svela na svega jednog poslanika u skupštini Crne Gore. Sad, hajde da zamislimo neku državu u Evropi čija vlada ima podršku samo jednog poslanika u skupštini. Znači, on nema podršku, njegova vlada će da padne. Ključno pitanje je kako da se izađe iz te situacije da vlada padne, da li može da se formira nova vlada i da li da se ide na izbore. Tu imamo dve mogućnosti - da gospoda Joković i Abazović uspeju da formiraju manjinsku vladu u kojoj bi oni uspeli da budu centralne ličnosti ili da tu vladu čine i predstavnici stranaka nacionalnih zajednica i da vidimo ko to može da podrži - dodao je Pavićević.

Kurir.rs