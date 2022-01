EKSKLUZIVNO! POLITIČKA DEBATA Tadić: Vesić bio član DS, nije se bunio protiv reforme, Vesić: Jesam, ali vi ste bili predsednik

Ostalo je manje od tri meseca do izbora koji se održavaju 3. aprila, a kod većine političkih stranaka još uvek nisu poznati kandidati. Opozicija je propustila šansu da pred birače izađe objedinjena, ali uprkos tome obećavaju izbornu pobedu i rušenje aktuelne vlasti, kojoj neki istraživači javnog mnjenja prognoziraju čak blizu 60 odsto glasova.

U političkoj debati večeras na Kurir televiziji gostovali su Boris Tadić, predsednik SDS i nekadašnji predsednik Srbije i Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda i član Predsedništva SNS.

- Na referendumu se nije glasalo ni o kakvom političkom pitanju, već o civilizacijskom. To jepitanje nezavisnosti pravosuđa. Prvi put smo u istoriji Republike Srbije, oduzeli pravo da bira sudije i tužioce. Smatramo da je to korak napred ka nezavisnosti institucija - rekao je Goran Vesićč u emisiji Usijanje na Kurir televziji.

- Za ove ustavne promene su bile i Strukovno udruženje sudija i tužioca, i Venecijanska komisija i Evropska Unija, a kao i većina građana Srbije koji su izašli na referendum - dodao je Goran Vesić Usijanju.

Boris Tadić, predsednik SDS i nekadašnji predsednik Srbije istakao je šta smatra da je problem u vezi sa referendumom.

- Kada bi ovo bilo stvarno civilizacijsko pitanje, vezano za tužilaštvo i sudove, onda ne bi postojao nikakav problem. Ova vlast ima dovoljno iskustva da napravi i ostvari uticaj koji nije videla u dovoljnoj meri iako je bilo primedbi iz Venecijanske komisije. Kada imate diskreciono pravo da birate, takozvanih, 5 uglednih sudija onda imaju kardinalno pravo uticaja drugih sudija - rekao je Boris Tadić u emisiji Usijanje na Kurir televiziji.

- Ja sam bio predsednik Srbije bez nadležnosti u reformi pravosuđa. Inicirao sam kao predsednik stranke reformu - dodao je Tadić.

Tadić se osvrnuo i na prošlo vreme.

- Kada je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja i kada su gašeni mediji Goran Vesić je tada bio član Demokratske stranke i takođe se zgražavao na to, pravosudni organi su u postupku izricali kazne, gasili su se mediji i tako dalje - rekao je Boris Tadić u Usijanju.

Boris Tadić je u emisiji Usijanje istakao da ova reforma ne obezbešuje reformisano sudstvo.

- Ova reforma ne obezbeđuje nezavisno pravosuđe. Tu se ne slažem, ona obezbešuje dodatni uticaj na pravosuše - rekao je Tadić.

Goran Vesić je istakao da je većina sudija izabrano pre 2011. godine i da je malo sudija izabrano u ovoj vlasti.

- Vrlo je zanimljivo da gospodin Tadić misli da je vlast zacementirana u pravosušu kada su to sudije koje su izabrane za vreme vlasti gospodina Tadića. Malo je sudija izabrano mimo te vlasti. Malo je sudija izabrano procentualno posle 2011. godine. To su sudije koje su izabrane u vreme kada ste vi bili predsednik republike. A ono što želim da vam kažem je da je velika razlika izmešu toga da li sudija bira parlament ili biraju same sudije - rekao je Goran Vesić u Usijanju.

- Mislim da je greška da je greška ostaviti 838 ljudi bez posla. Mislim da je greška da su se sudije birale ovako. Ovo je dopis opštinskog odbora Demokratske stranke iz Vlasotinca, koji je upućen Visokom savetu sudstva, gde piše, koji sudija treba da bude izabran ili ne. Ne kažem da ste to Vi naredili, ali to je radila stranka u kojoj ste Vi bili predsednik - rekao je Goran Vesić Boriu Tadiću.

- U toj stranci ste Vi bili član - odgovorio je Boris Tadić Goranu Vesiću.

- Mi smo na ovaj način zaštitili pavosuđe od političkog uticaja, bilo koje političke stranke. Opet kažem, Vi dobro znate, pošto znam da ste se i sada se zalažete za ulazak Srbije u Evropsku uniju, da je ova reforma bila korak kaputu Srbije u EU. Činjenica je da je bolje nego što je bilo. U to nema dileme - rekao je Vesić.

Na Vesićeve optužbe o dokumentu iz Vlasotinca koji je pokazao u emisiji Boris Tadić je rekao da upravo on nije dozvolio to.

- Ovo je čista istina. E, to ja nisam dozvolio. Kada sam dobio informaciju da se ovo dešava, ja to nisam dozvolio. Onda sam rekao da ću da koristim instrumente kao predsednik Srbije. Imao sam sastanak sa predstavnicima Evropske komisije.

- Sada imamo deset godina izvršne vlasti, a mi smo imali 4 godine izvršne vlasti. Imamo 10 godina od tada do današnjeg dana i sada prvi put imamo jedan reformski proces. Sada vam kažem da će se desiti da će kroz izabrane, selektovane sudije, koji imaju status uglednih, doći do promene sudijskog sastava u skladu sa interesima Srpske napredne stranke. To će se desiti - rekao je Tadić.

Goran Vesić se sa time nije usaglasio.

- Imate činjenicu da parlament više ne bira sudije i sada pretpostavljate da će neko birati sudije, koje je vaša vlast izabrala 2011. godine - rekao je Vesić.

- Građani neće moći da razumeju šta je problem. Problem je što je Srpska napredna stranka napravila vratolomiju. Oni su izvukli pravo od parlamenta, ali su ostavili sebi pravo da biraju sudije - rekao je Tadić u Usijanju.

Goran Vesić je objasnio da mu je drago što je Boris Tadić svedočio da dokumet koji je pokazan u emisiji Usijanje jeste tačan.

- Sada smo čuli da gospodin Tadić želi da SNS dobije moć da bira sudije, one moći koje smo se mi odrekli. Drago mi je da ste svedočili da je ovaj dokument tačan, jer su se ovako birale sudije, birale su se po partijskim osnovama. Što se tiče moga glasa protiv tada, pitajte Draganu Boljević, predsednicu tada, predsednicu Udruženja sudija, i Gorana Ilića, predsednika Udruženja tužilaca, ko je radio PR kampanju protiv reforme pravosuđa. Ja sam radio. Smatrao sam da je to poguno, kao i da je pogubno to što ste 838 ljudi ostavili bez posla, za koje kažete sada da su neki od njih kriminalci, a neki nisu. Većina nije. Na kraju krajeva ni Vi, ni ja, to ne možemo da tvrdimo - objasnio je Vesić.

