BRANKO RUŽIĆ POSETIO KRALJEVO: Na listi prioriteta za pomoć države i prosvetni radnici

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić u petak je u popodnevnim časovima posetio Osnovnu školu „Četvrti kraljevački bataljon“ u Kraljevu, gde je održao sastanak sa Aktivom direktora kraljevačkih škola.

Komentarišuću činjenicu da prosvetni radnici tokom pandemije jedini nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć od države, ministar je naglasio da oni zaslužuju i taj vid pažnje koji su imali predstavnici drugih resora.

foto: Kurir.rs/J.S.

- Na tu temu smo razgovarali i sa predsednicom Vlade, imao sam priliku da tu ideju iznesem i predsedniku Republike. Fenomenalna akcija dodele bespovratne pomoći mladima od 16 do 30 godine koja se ovih dana završava je uvod u to da nastavimo u tom pravcu i uveren sam da će na listi prioriteta biti i prosvetni radnici, jer oni to zaista i zaslužuju. Kada govorimo o materijalnom položaju, ne govorimo samo o jednokratnoj pomoći, već, pre svega, o sistemskim rešenjima i to je ono što njih najviše interesuje, znači, za dve do tri godine imaćemo platne grupe i platne razrede koji će svakako postaviti jedan koordinatni sistem u kojem će vremenom biti ispravljene neke nepravde kojih ima i spram učinka onih koji rade biće vrednovana i njihova zarada - rekao je ministar Ružić.

On je ovom prilikom istakao da je Osnovna škola „Četvrti kraljevački bataljon“ u Kraljevu jedna od najeminentnijih osmoletki, ne samo u Kraljevu, nego u regionu, jedina je koja ima svoju zadrugu i dvojezičnu nastavu, na srpskom i na engleskom jeziku.

- Ona može da posluži kao primer dobre prakse mnogim drugim školama širom Srbije, pa i u mnogo razvijenijim sredinama, poput Beograda, Novog Sada ili Niša. Kada je u pitanju razgovor sa direktorima kraljevačkih škola uvek je dobro da oni budu taj korektiv i da ukažu na sve probleme sa kojima se suočavaju u ovim izazovnim vremenima - kazao je ministar.

foto: Kurir.rs/J.S.

Ružić je naglasio da je poslednjih godina primetan rast zarada prosvetnih radnika, kao i da je od 2012. godina pa do danas, neto plata zaposlenih porasla između 43 i 69 procenata, u zavisnosti od stepena stručne spreme.

- To je dobar pokazatelj jednog zdravog temelja koji je postavljen, a da li je to dovoljno, naravno da uvek ima argumenata i za i protiv. Mislim da idemo u dobrom pravcu i da ćemo još više raditi na tome da se materijalni položaj prosvetara popravi u što većoj meri, jer oni vaspitavaju našu decu i rade jedan od najplemenitijih poslova, pored zdravstvenih radnika, naročito u ovako turbulentnim okolnostima, naveo je Ružić.

(Kurir.rs/J.S.)