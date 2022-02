LETOVANJA SE VEĆ REZERVIŠU: Evo kakve su cene i za koje destinacije je sada najveće interesovanje

Sunčani dani u februaru mnoge su izmamili na ulice i u parkove, a neki su počeli da razmišljaju i o letnjoj sezoni i putovanjima. Za razliku od vremena u kojima nije bilo korona virusa, sada je neuporedivo teže planirati putovanje, što stvara velike probleme putnicima, ali i turističkim agencijama.

Ipak, ove godine turističke agencije očekuju bolju godinu, a putnici mogu da značajno uštede ranim rezervacijama aranžmana, kaže za RTS predsednikom Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Zoran Arsenović.

foto: Shutterstock

Veliki broj građana se odlučio da rezerviše aranžmane u predsezoni i tako odabere željeni smeštaj i destinaciju po povoljnijoj ceni, kaže Zoran Arsenović.

Za naše građane uvek je interesantna Grčka, ali i Turska i Egipat, jer su tokom kovid epidemije imali jasno definisanu politiku mera.

"Evidentno je da Grčka dobija značajno veći nivo interesovanja. Italija je i dalje zatvorena, Španija uslovljava ulazak vakcinacijom i to određenim vakcinama. Nama je interesovanje uvek visoko za nama bliske destinacije kao što je Crna Gora, ali poslednjih godina i za Albaniju", kaže Arsenović.

Kada je reč o cenama, Arsenović ističe da su poslednjih meseci cene transporta, energenata i hrane porasle od 10 do 25 odsto, a to sve ulazi onda i u cenu aranžmana.

"Cene aranžmana jesu veće za oko 8-12 odsto u odnosu na one iz 2019. godine, ali građani mogu sukcesivno plaćaju ratama od šest do 12 meseci, a za uplate do kraja februara moguće je obezbediti i značajne popuste", navodi Arsenović.

U odnosi na prošlu i pretprošlu godinu turističke agencije lakše posluju, ali je korona značajno oštetila turizam. Ipak, kako kaže predsednikom Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, očekuje da ova sezona bude značajno bolja.

Sajam turizma ove godine biće održan 24. marta, turistički radnici očekuju da bude posećen, a to je i još jedna prilika za bukiranje aranžmana i popuste.

(Kurir.rs/RTS)