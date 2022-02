PRVO ME JE CEO DAN BOLELA GLAVA, A PO JEDNOM SAM ODMAH ZNALA DA JE KOVID: Čačanka se požalila na jedan redak simptom OMIKRONA!

Stručnjaci su izdvojili najčešće simptome za ovaj soj, a to su curenje iz nosa, glavobolja, malaksalost, bol u grlu. Međutim...

Otkako je omikron soj koronavirusa stigao u Srbiju, broj novozaraženih je drastično skočio. Stručnjaci objašnjavaju da je olakšavajuća okolnost ta što ova varijanta daje lakše kliničke slike i inficirani imaju blaže simptome.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Međutim, lekari upozoravaju da je omikron zarazniji od prethodnih varijanti pa su se zarazili i one osobe koje su do sada uspevale da se "sačuvaju". Stručnjaci su izdvojili najčešće simptome za ovaj soj, a to su curenje iz nosa, glavobolja, malaksalost, bol u grlu. Međutim, ponekad se javljaju i neki drugi ređi simptomi kao što su vrtoglavice.

Jovana L. iz Čačka je vakcinisana protiv kovida i do sada je uspevala da se sačuva od virusa, ali je pre dvadesetak dana osetila prve simptome.

- Inače nisam sklona čestim glavoboljama, ali prvo me je ceo dan bolela glava. Nisam pridavala mnogo značaja tome, sve do narednog dana. Ujutru kada sam ustala bila sam užasno malaksala, a glava ma je bolela kao nikad ranije. Osećala sam bol u glavi pri svakom pomeranju, a pored toga sam prilikom svakog ustajanja ili promene položaja imala kratke vrtoglavice. Takođe, imala sam i grlobolju - kazala je Jovana, a prenose beogradski mediji.

Prema njenim rečima, nije znala da je bila u kontaktu sa nekim ko je zaražen, tako da ne zna tačno ni gde se zarazila, ali činjenica je da je posle tri dana od pojave simptoma otišla u kovid ambulantu i da je dobila pozitivan rezultat testa na kovid.

- Drugog dana od pojave simptoma sam dobila temperaturu, koja nije bila preterano visoka, najviše do 38,4. Vrtoglavica je potrajala dva dana, ali ono po čemu sam definitivno znala, i bez testiranja, da nije reč o "običnoj" prehladi ili gripu je malaksalost kakvu nikad u životu nisam osetila. Bolela me je svaka kost u telu, a glavobolja je potrajala četiri dana. Temperaturu sam imala samo taj jedan dan, i generalno sam posle tri-četiri dana videla da se simpotmi polako povlače.

Kurir.rs